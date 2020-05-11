Экологи Фонда дикой природы забрались в девственные леса Мудьюги

Группа экспертов Всемирного фонда дикой природы (WWF) вернулась из экспедиции в юго-западную часть Беломоро-Кулойского плато (Приморский район Архангельской области), где проводила исследование природной ценности крупного массива первозданной северной тайги.
В составе экспедиционной группы – специалисты WWF России, Северного Арктического федерального университета (САФУ) и Санкт-Петербургского государственного университета ветеринарной медицины (СПбГУВМ). Почти две недели эксперты провели в лесу, изучая флору и фауну, ландшафты, состояние лесного фонда в бассейне реки Мудьюга.
«Территория представлена в основном старовозрастными ельниками, до которых еще не добрались промышленные рубки. Древостой в хорошем естественном состоянии, крупных ветровальных вывалов, очагов усыхания или болезней мы не обнаружили. Некоторые деревья достигают возраста 250 лет, но стабильно идет лесовозобновление, много подроста. Экосистема абсолютно устойчива, она прекрасно сама себя поддерживает, обновляет и выполняет экологические функции: сохраняет биоразнообразие, регулирует климат, защищает реки от обмеления», - отметил участник экспедиции, координатор проектов Архангельского подразделения Баренц-отделения WWF России Андрей Копытов.
Основная часть пути экспедиционного отряда проходила на байдарках по реке Мудьюга. На протяжении 82 километров река течет, образуя изгибы и перекаты, по лесной и болотистой местности и впадает в Белое море. Благодаря тому, что чистоту и полноводность реки защищают нетронутые леса, в ней водится много рыбы, в том числе приходит на нерест семга.
«Наш путь был достаточно сложным, постоянно приходилось преодолевать много трудностей как по воде, так и на суше. Особый трепет при каждом новом повороте у женской части команды вызывали заросли белокопытника на каменистом мелководье, предвещавшие новый порог. К счастью, все участники остались целы и невредимы, но байдарки испытали на себе всю мощь каменистого дна и бурных потоков реки, - рассказала доцент кафедры биологии, экологии и биотехнологии САФУ Ирина Амосова. - В награду мы получили возможность исследовать пойму Мудьюги, восхитились ее высокотравными, залуговелыми берегами. Пешие многокилометровые маршруты позволили изучить обширные болотные комплексы и малонарушенные лесные территории. Местность очень интересная, с большим разнообразием флоры и фауны. Среди редких краснокнижных видов нам встретились серый сорокапут, лебедь кликун, осоед, овсянка Ремеза, пион уклоняющийся, щитовник мужской и другие».
В результате экспедиции эксперты подтвердили высокую природоохранную значимость этой территории. В настоящее время в ее освоении заинтересованы лесопромышленные и алмазодобывающие компании. Однако, по мнению WWF России, эти места необходимо сохранить от рубок и добычи полезных ископаемых, так как их природная ценность гораздо выше хозяйственной.
Одним из вариантов сохранения этой территории может стать присвоение ей статуса Национального лесного наследия страны. Это достаточно новое понятие, механизм его создания появился в 2018 году по инициативе природоохранных организаций и закреплен законодательно. Но пока ни одного объекта Национального лесного наследия в России еще не создано и Архангельская область может стать первопроходцем.