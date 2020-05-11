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Северодвинск решил добиваться присвоения звания «Город трудовой славы» через автопробег

Участники уникального автопробега отправились в путь с площади Победы. Его маршрут проложен через 12 муниципальных образований Поморья.

В марте 2020 года Президент России учредил звание «Город трудовой доблести», открыв Северодвинску заслуженную возможность войти в плеяду городов, внесших значительный̆ вклад в достижение Победы в Великой̆ Отечественной̆ войне.

Глава Северодвинска Игорь Скубенко напомнил, что был собран весь пакет документов для получения высокого государственного звания, но пока город корабелов в пул награждённых городов не попал.

- Для поддержки этой инициативы нам нужно собрать подписи жителей региона. По дороге участники автопробега будут рассказывать людям о вкладе Северодвинска - Молотовска, как он тогда назывался, в Победу над фашизмом. В Северодвинске живут представили едва ли не всех муниципальных образований Поморья, и сегодня они прекрасно реализуют себя в нашем городе. Думаю, все жители региона знают о роли Северодвинска в истории России и поддержат нас, - отметил он.

Игорь Скубенко добавил, что сам сегодня намеревается доехать до Онеги.

Организаторами автопробега выступили инициативная группа общественной организации «Союз Машиностроителей» и её председатель - генеральный директор АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко, представители молодёжных и ветеранских объединений. Эту идею поддержали исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и руководство города корабелов.

Участников автопробега перед дорогой напутствовали заместитель генерального директора АО «ПО «Севмаш» по управлению персоналом Владимир Сыродубов, председатель Северодвинской местной общественной организации ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Владимир Иванов.

Добавим, что в годы войны Молотовск стал одним из основных портов на Севере страны, обеспечивающих поставки грузов по ленд-лизу. На заводе № 402 были отремонтированы 139 советских и иностранных кораблей̆, поврежденных врагом и льдами. Молотовчане изготовили и передали Северному флоту 12 больших морских охотников и эсминец «Осмотрительный». В течение всей войны завод № 402 выпустил 122 тысячи 262 бронебойных снаряда, 44 тысячи 378 фугасных авиабомб, более 2 тысяч комплектов морских тралов.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

10 август 12:20 | : Будни

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