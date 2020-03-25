Всемирный Фонд дикой природы начинает диалог с властями Поморья

В своем ответе на обращение Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Правительство Архангельской области выражает готовность провести заседание рабочей группы по рассмотрению проблемных вопросов организации особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в регионе. Встречу правительство намерено организовать после снятия ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом.
«Правительство наконец согласилось на открытый диалог и демонстрирует свою готовность обсудить планы по созданию заказников с заинтересованными сторонами: научным и природоохранным сообществом, местным населением и депутатами муниципальных образований, лесопользователями. Мы надеемся, что это обсуждение не будет формальным и власти региона учтут мнение экспертов по развитию заповедной сети. Позитивным итогом такого обсуждения мы будем считать разработку дорожной карты по включению в Концепцию развития особо охраняемых природных территорий и впоследствии, на ее основе, в Схему территориального планирования, всех наиболее ценных, по мнению экспертов, природных комплексов, которые сейчас оказались под угрозой», - отметил руководитель Архангельского подразделения Баренц-отделения WWF России Николай Ларионов.
Предлагаемый формат обсуждения - рабочая группа с вовлечением всех заинтересованных сторон – является действенным механизмом разрешения конфликтных ситуаций, который уже продемонстрировал свою эффективность при создании Двинско-Пинежского заказника. WWF будет рассматривать и предлагать Правительству региона все возможные варианты проведения заседания рабочей группы, если ограничительные меры не позволят провести встречу в очном формате в течение календарного месяца.
Напомним, что WWF уже два месяца добивается пересмотра намерений регионального правительства по исключению из списка планируемых к созданию или расширению ООПТ 11 уникальных природных территорий Поморья, общей площадью 618 тысяч гектаров. Внезапную корректировку планов в правительстве объясняют отсутствием по ряду ранее запланированных ООПТ научных обоснований, а также тем, что часть ценных территорий передана в аренду лесопользователям.
WWF подчеркивает, что все ранее запланированные заказники были включены в действующую Схему терпланирования на основании предложений научных и природоохранных организаций, природная значимость этих территорий предварительно была оценена учеными, в том числе в полевых условиях, поэтому неверно говорить об отсутствии научных обоснований.
«Подготовка полного комплекта материалов экологического обоснования для создания любой ООПТ – это длительный, дорогой и трудоемкий процесс. Поэтому прежде чем начинать такую работу, нужно иметь уверенность, что планы по созданию того или иного заказника утверждены региональным правительством и работа не будет напрасной, - пояснил Николай Ларионов. - Наличие официально утвержденной дорожной карты по внесению изменений в Концепцию развития ООПТ позволит природоохранных организациям и научному сообществу вести планомерную работу по обоснованию ценности этих территорий. А Правительство таким образом официально подтвердит свою готовность вносить изменения в Концепцию при соблюдении ряда условий: согласии лесопользователей исключить определенную территорию из планов по освоению, наличия материалов комплексного экологического обоснования либо готовности их подготовить к обозначенному в дорожной карте сроку».
WWF также обращает внимание, что все лесопользователи, в аренде которых находятся в данный момент проектируемые ООПТ, сертифицированы по принципам добровольной лесной сертификации, а сохранение экологически ценных лесов – это прямое требование стандартов сертификации, являющееся условием поставки продукции на экологически чувствительные зарубежные рынки. С лесопользователями природоохранные организации уже ведут диалог и по ряду территорий компании подтвердили намерения по сохранению части лесов в своей аренде для создания заказников.