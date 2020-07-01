«Это наш праздник!». Глава города поздравляет архангелогородцев с Днем ВМФ

В День ВМФ России свой профессиональный праздник отмечают все те, кто стоит на страже морских рубежей России, кто связал годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, военным судостроением, а также рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны. Архангелогородцев поздравляет глава города Игорь Годзиш:
- Этот праздник по-настоящему близок всем архангелогородцам – не только представителям славной профессии и членам их семей, но и тем, кто в душе хранит чувство сопричастности к морской истории нашего города, тесно переплетенной с летописью российского флота. Это летопись боевых подвигов и великих побед военных моряков – более трех столетий они с честью несут Андреевский флаг! Мужество, стойкость, самоотверженность, взаимовыручка из года в год, на протяжении веков, объединяют флотское братство, которое подтверждает величие России как морской державы.
Сегодня мы благодарим современников, приумножающих ратные традиции предшественников, ветеранов, которые передают молодому поколению чувство гордости и ответственности за нашу страну, и вспоминаем всех, кто в разные годы защищал морские рубежи Отечества! Желаю всем ветеранам Военно-Морского Флота и сегодняшним морякам крепкого здоровья, семейного благополучия и новых успехов в мирном и ратном труде на благо Архангельска и всей России! Пусть родные берега всегда будут местом, где вас любят и ждут!