Цифра скончавшихся от ковида в Архангельской области выросла до 84

Комиссией по разбору летальных случаев проанализированы еще 29 пакетов документов. В итоге установлено, что в 27 случаях причиной смерти стали осложнения, полученные в результате заболевания COVID-19, в двух случаях — иные заболевания. Таким образом, по состоянию на 24 июля в Поморье официально подтверждено 84 летальных случая от COVID-19.
А теперь о хорошем – количество заразившихся коронавирусом за сутки на территории Поморья неуклонно уменьшается. На 24 июля таковых 66.
Не повезло:
35 архангелогородцам;
13 новодвинцам;
6 проживающим в Коряжме;
по 4 заболевших в Пинежском районе и в Северодвинске (два из которых — на градообразующих предприятиях, которые обслуживаются в ФМБА);
по одному — в Няндомском, Виноградовском, Ленском и Лешуконском районах.
За тот же период выздоровели 247 пациентов.