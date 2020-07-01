Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Цифра скончавшихся от ковида в Архангельской области выросла до 84

Комиссией по разбору летальных случаев проанализированы еще 29 пакетов документов. В итоге установлено, что в 27 случаях причиной смерти стали осложнения, полученные в результате заболевания COVID-19, в двух случаях — иные заболевания. Таким образом, по состоянию на 24 июля в Поморье официально подтверждено 84 летальных случая от COVID-19. 

А теперь о хорошем – количество заразившихся коронавирусом за сутки на территории Поморья неуклонно уменьшается. На 24 июля таковых 66.

Не повезло:

35 архангелогородцам;

13 новодвинцам;

 6 проживающим в Коряжме;

 по 4 заболевших в Пинежском районе и в Северодвинске (два из которых — на градообразующих предприятиях, которые обслуживаются в ФМБА);

по одному — в Няндомском, Виноградовском, Ленском и Лешуконском районах. 

За тот же период выздоровели 247 пациентов.

24 июль 13:35 | : Будни

Главные новости


«К сентябрю можем остаться без выборов и врио». Деньрожденьческий разговор с кандидатом в губернаторы
«Нами проверяли прочность спортивных трибун». К 40-летию Московской Олимпиады
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (237)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20