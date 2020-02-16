Дмитрий Зылев: Угроза коронавируса на АЦБК не миновала

Примерно так прокомментировал ситуацию с заражаемостью на предприятии и в целом в Новодвинске генеральный директор «Архангельского целлюлозно-бумажного предприятия» Дмитрий Зылев.
По его словам, вирус COVID-19 обнаружен у 31 работника комбината, из которых 23 уже выздоровели и выписались из лечебных учреждений.
Всего же в настоящий момент в центральной городской больнице находится 51 пациент с этим диагнозом, 91 – на домашнем амбулаторном лечении.
Напомним, АЦБК является градообразующим предприятием Новодвинска, каждый день город бумажников вносит свою «лепту» в региональную статистику пандемии.