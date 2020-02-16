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Дмитрий Зылев: Угроза коронавируса на АЦБК не миновала

Примерно так прокомментировал ситуацию с заражаемостью на предприятии и в целом в Новодвинске генеральный директор «Архангельского целлюлозно-бумажного предприятия» Дмитрий Зылев.

 По его словам, вирус COVID-19 обнаружен у 31 работника комбината, из которых 23 уже выздоровели и выписались из лечебных учреждений.

Всего же в настоящий момент в центральной городской больнице находится 51 пациент с этим диагнозом, 91 – на домашнем амбулаторном лечении.

Напомним, АЦБК является градообразующим предприятием Новодвинска, каждый день город бумажников вносит свою «лепту» в региональную статистику пандемии.

18 июль 08:17 | : Будни

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