Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В одном из районов Архангельска сносят последние «левые» гаражи

В Ломоносовском округе продолжается процесс сноса несанкционированных гаражей. На текущий момент он близится к завершению.

На текущий момент подрядчику осталось выполнить примерно 15 процентов работ. Напомним, что до 10 августа должны быть снесены 138 незаконно установленных объектов - гаражей и ограждений. Ограждения уже демонтированы, а процесс разбора гаражей (количество которых составляло 89 штук) движется полным ходом.

Снос несанкционированных построек ведется, преимущественно, силами компании-подрядчика (до 80 процентов демонтажа). Однако некоторые архангелогородцы проявляют сознательность и сами убирают свои самовольно установленные объекты.

«Левые» гаражи достали не только администрацию города, но и жителей областной столицы. На днях в ряде СМИ появилось сообщение, что люди собственными силами сносят незаконные постройки, мешающие строительству социально-значимых объектов.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска) 

 

17 июль 13:24 | : Будни

Главные новости


Мистика Соловков – туристов нет… но они есть
Видал, Фургал?! Откровения несвятого Маркова
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июль 2020 (171)
Июнь 2020 (303)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)

Деньги


все материалы
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20