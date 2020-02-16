В одном из районов Архангельска сносят последние «левые» гаражи

В Ломоносовском округе продолжается процесс сноса несанкционированных гаражей. На текущий момент он близится к завершению.
На текущий момент подрядчику осталось выполнить примерно 15 процентов работ. Напомним, что до 10 августа должны быть снесены 138 незаконно установленных объектов - гаражей и ограждений. Ограждения уже демонтированы, а процесс разбора гаражей (количество которых составляло 89 штук) движется полным ходом.
Снос несанкционированных построек ведется, преимущественно, силами компании-подрядчика (до 80 процентов демонтажа). Однако некоторые архангелогородцы проявляют сознательность и сами убирают свои самовольно установленные объекты.
«Левые» гаражи достали не только администрацию города, но и жителей областной столицы. На днях в ряде СМИ появилось сообщение, что люди собственными силами сносят незаконные постройки, мешающие строительству социально-значимых объектов.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)