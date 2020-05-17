14 июля. Коронавирус в Поморье демонстрирует удивительное упорство

К такому выводу можно прийти, регулярно читая сводки регионального оперштаба – длительное время суточная заболеваемость вирусом ковид в Архангельской области держится в диапазоне 110-120 случаев.
Недавний «взрыв» выздоравливаемости можно считать кратковременной удачей – 41 пациент за прошедшие сутки против 119 заболевших.
В числе последних:
58 архангелогородцев;
22 северодвинца, из них шесть – сотрудники градообразующих предприятий, которые обслуживаются в ФМБА;
17 новых случаев зарегистрировано в Новодвинске;
8 - в Пинежском районе,
по 3 - в Няндомском, Онежском и Котласском,
2 - в Холмогорском,
по одному - в Приморском, Красноборском и Шенкурском р-нах.