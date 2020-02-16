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В Архангельске коронавирус стал косить журналистов

По данным, расползающимся внутри корпоративного сообщества как тараканы, вирусом COVID-19 были инфицированы два журналиста телекомпании «Регион 29» и три сотрудника АГТРК  «Поморье».

Также появились сведения из источников в региональном правительстве, что коварный ковид подхватили сотрудники департамента информации и пресс-службы (количество уточняется).

Руководители названных телекомпаний уже подтвердили (скрепя сердцем) факты заражения в своих коллективах.

P.S. На завтра назначена большая пресс-конференция с ВрИО губернатора. По соцсетям ходит шутка, что приглашенным на входе будут выдавать скафандры…

 

08 июль 14:35 | : Будни

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