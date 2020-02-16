В Архангельске коронавирус стал косить журналистов

По данным, расползающимся внутри корпоративного сообщества как тараканы, вирусом COVID-19 были инфицированы два журналиста телекомпании «Регион 29» и три сотрудника АГТРК «Поморье».
Также появились сведения из источников в региональном правительстве, что коварный ковид подхватили сотрудники департамента информации и пресс-службы (количество уточняется).
Руководители названных телекомпаний уже подтвердили (скрепя сердцем) факты заражения в своих коллективах.
P.S. На завтра назначена большая пресс-конференция с ВрИО губернатора. По соцсетям ходит шутка, что приглашенным на входе будут выдавать скафандры…