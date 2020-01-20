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Вся правда о коронавирусе в Архангельской области (версия регионального оперштаба)

Итоги вчерашнего заседания оперативного штаба при участии врио губернатора Александра Цыбульского:

— уровень заболеваемости COVID-19 в регионе составляет 587,59 на 100 тысяч населения;

— суммарно наибольшее число заболевших зарегистрировано в Северодвинске – 2736, Архангельске – 2371, Новодвинске – 247, Приморском районе – 240, в Котласе и Котласском районе – 165;

— улучшилась обстановка на градообразующих предприятиях (8 июня на больничном в Севмаше находились 4067 работников предприятия, 29 июня – 2104, к 6 июля число болеющих сотрудников сократилось до 1797 человек);

— доля свободного коечного фонда составляет 75,1 % от общего числа введенных в эксплуатацию – это более 400 коек, при целевом показателе не менее 50%;

— охват тестированием на 6 июля – 165,9 на 100 тысяч населения в сутки, что соответствует всероссийскому уровню.

Об ограничениях и их поэтапном снятии читайте здесь.

07 июль 13:23 | : Будни

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