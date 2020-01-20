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В Цигломени появится православный храм по типовому проекту

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 3 июля побывал на месте, где планируется возведение нового храма в Цигломени.

Владыка пообщался с главой администрации Исакогорского и Цигломенского округов Архангельска Валерием Авдеевым и настоятелем будущего храма Державной иконы Божией Матери священником Феликсом Сумароковым.

Глава митрополии пожелал всем причастным к строительству помощи Божией. «Пусть Господь исполнит то, что вы наметили, — обратился архипастырь к Валерию Авдееву. — Думаю, что доброе дело Господь всегда исполняет и дарует силы тем, кто самоотверженно трудится на благо Церкви Христовой и людей. Пусть с вами пребывает благословение Божие».

(по материалам Архангельской епархии)

04 июль 10:47 | : Будни / Верую

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