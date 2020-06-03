Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

«ЭкоИнтегратор» помог прибраться в Ягринском бору

ВрИО губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в дополнение к Указу об ограничительных мерах, связанных с ограничениями в связи с пандемией коронавируса в регионе, ввел разрешение на проведение субботников. Как оказалось, очень вовремя.

В минувшие выходные общественники Северодвинска провели акцию по очистке от мусора любимого места отдыха горожан – Ягринского бора.

Помочь стать чистой особо охраняемой территории (такой статус у бора) пришли 40 человек, собравшие за несколько часов 90 мешков бытового мусора. Региональный оператор по обороту ТКО взял на себя вывоз собранного мусора на полигон.

Теперь гулять в этом уголке северной природы, так напоминающем Прибалтику (сосны на песке!), стало еще приятней.

Это уже не первая совместная акция ООО «ЭкоИнтегратор» и жителей Архангельской области. Не так давно, совместно с экологическим движение ekolog29, была очищена от мусора набережная Северной Двины от ул. Комсомольская до Кузнечевского моста, что сразу оценили архангелогородцы . Кроме того, этой весной проводилась уборка парка имени М.В. Ломоносова.

Региональный оператор заявляет о своей готовности принять участие и в других подобных акциях. Организуйтесь и выходите на связь.

29 июнь 14:06 | : Будни

Главные новости


Деньги некуда девать? Арбитражный суд Архангельской области захотел новое здание
Честь. К Дню памяти и скорби
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Июнь 2020 (291)
Май 2020 (296)
Апрель 2020 (299)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)

Деньги


все материалы
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20