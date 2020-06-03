«ЭкоИнтегратор» помог прибраться в Ягринском бору

ВрИО губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в дополнение к Указу об ограничительных мерах, связанных с ограничениями в связи с пандемией коронавируса в регионе, ввел разрешение на проведение субботников. Как оказалось, очень вовремя.
В минувшие выходные общественники Северодвинска провели акцию по очистке от мусора любимого места отдыха горожан – Ягринского бора.
Помочь стать чистой особо охраняемой территории (такой статус у бора) пришли 40 человек, собравшие за несколько часов 90 мешков бытового мусора. Региональный оператор по обороту ТКО взял на себя вывоз собранного мусора на полигон.
Теперь гулять в этом уголке северной природы, так напоминающем Прибалтику (сосны на песке!), стало еще приятней.
Это уже не первая совместная акция ООО «ЭкоИнтегратор» и жителей Архангельской области. Не так давно, совместно с экологическим движение ekolog29, была очищена от мусора набережная Северной Двины от ул. Комсомольская до Кузнечевского моста, что сразу оценили архангелогородцы . Кроме того, этой весной проводилась уборка парка имени М.В. Ломоносова.
Региональный оператор заявляет о своей готовности принять участие и в других подобных акциях. Организуйтесь и выходите на связь.