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Министр Карпунов: Врачей нет… но вы держитесь!

Такое признание сделал глава здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов в ходе совещания регионального оперативного штаба по борьбе с пандемией коронавируса, и теперь его радостно цитируют многие федеральные издания.

Карпунов:

«Нам не хватает специалистов сейчас. Уже два месяца прошло, люди работают в достаточно большом напряжении. Плюс в ноябре формировался график отпусков, есть ожидание закономерное у людей отпусков, но, тем не менее, работа продолжается в достаточно большом напряжении, несмотря на летний период времени».

Как выходить и этой ситуации, министр не сообщил. Этот труд взял на себя главврач 1-й городской больницы Архангельска Сергей Красильников: «…стараемся мобилизовать все силы. То есть отпуска переносятся, люди с пониманием к этому относятся». Также, по его мнению, на ситуацию повлияло то, что в ходе распространения инфекции заболели многие медицинские работники, подтвержден один смертельный случай.

Напомним, на вчерашний день число заболевших на территории Поморья достигло цифры 5 107 против 2 295 выздоровевших. Ежедневный прирост инфицированных не менее 100 человек в сутки. Эпицентры заболеваемости – Архангельск и Северодвинск.

Число подтвержденных смертей от коронавируса по разным данным – от 14 (региональная статистика) до 37 (статистика федеральная).

26 июнь 07:35 | : Будни / Скандалы

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