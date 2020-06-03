В Архангельске прибавилось дворников

стороны не только жителей города, но и областной… и даже заезжей федеральной власти. Понятно, что одной техникой ситуацию не исправить, нужны руки и метла. И вот…
Как сообщил директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин, вчера для работы в Октябрьском и Ломоносовском округах было дополнительно выведено 50 человек – по 25 в каждый округ.
- Они работают на контейнерных площадках, во дворах и в местах скопления мусора. Сегодня мы перенаправляем их в Маймаксанский и Исакогорский округа – там особенно много мест, где требуются дополнительные силы для наведения чистоты. В дальнейшем они будут направляться в другие округа, где также нужна их работа, - отметил Владимир Шадрин.
Он рассказал, что к началу июля дополнительное число дворников предполагается довести до 100 человек.
- Тем самым будет приложено максимум усилий для того, чтобы убрать мусор с тех территорий, на которые затруднен доступ для техники подрядных организаций округов. Мы рассчитываем решить эту задачу за три месяца. Стоит также добавить, что тем самым появляются новые рабочие места, что немаловажно в нынешней экономической обстановке, - сказал Владимир Шадрин.
В администрациях городских округов всецело приветствуют такую инициативу городских властей.
- Это большая подмога нам по содержанию территорий в чистоте. Мы, в свою очередь, обеспечиваем работников всем необходимым инвентарем. Таким образом, совместными усилиями нам предстоит сделать наш город чище и привлекательнее, - резюмировал заместитель главы Октябрьского округа Дмитрий Рубцов.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)