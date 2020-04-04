Антониево-Сийскому мужскому монастырю – 500 лет. Интервью с наместником

Свято-Троицкий Антониево-Сийский мужской монастырь был основан в 1520 году преподобным Антонием на небольшом острове Михайловского озера у истоков реки Сии — притока Северной Двины. Ныне это Холмогорский район Архангельской области. По своему первому и главному храму монастырь получил название Свято-Троицкого. Когда-то он являлся одним из главных духовных и культурных центров Северной Руси. А как сегодня живет Сийская обитель, возрождаясь после разрухи и радуясь великому юбилею? На вопросы корреспондента портала «Монастырский вестник» отвечает наместник монастыря, благочинный приходов Архангельска игумен Феодосий (Нестеров).
И доброжелательное отношение, и поддержка
— Батюшка, что было в перспективных планах по проведению юбилейных торжеств, связанных с 500-летием монастыря? Суровые обстоятельства этого года, вероятно, внесли свои коррективы, и как в связи с этим планы изменились? Что из задуманного удалось осуществить, а о чем придется забыть или отложить до лучших времен?
— Планы по проведению замечательного 500-летнего юбилея начали формироваться еще с 2017 года. Но начну с того, что перед монастырем стоит много нерешенных задач, которые существуют не один год. Новая история восстановления святыни началась без малого тридцать лет назад — с 1992 года. Основные здания обители, стены не были разрушены до основания: ведь это памятник XVII века и место красивейшее! В последние советские годы монастырь использовался как зона отдыха детей и взрослых. И все-таки произошел значительный исторический перерыв, изменились условия современной жизни. Для Севера прежде всего актуальна проблема отопления, так как отопительный сезон здесь длится девять-десять месяцев в году и всегда идут поиски топлива, обустройство котельных установок, печей. Большие расходы по электрозатратам, при этом некоторые из них просто неизбежны... Рабочую группу по проведению юбилейных мероприятий возглавляют губернатор, правящий архиерей, председатель Правительства области. Мы чувствуем достаточно внимательное, доброжелательное отношение и поддержку. Поэтому некоторые из намеченных планов удалось воплотить в жизнь. Например, в прошлом году был отремонтирован девятикилометровый участок дороги, ведущей в монастырь от федеральной трассы Архангельск — Вологда. Любой желающий может посетить нас, если он едет по основной магистрали. Есть задача по обеспечению монастыря устойчивой мобильной связью, и частично она решена. (Современная, пусть это даже монастырская жизнь, без мобильной связи уже не мыслится). Большие планы намечены по созданию системы отопления, которая будет и экономична, и эффективна, а также — системы водообеспечения, тоже отвечающей требованиям времени. Это, можно сказать, планы на перспективу, и без участия областных и муниципальных органов власти, благожертвователей монастырь их никак не сможет решить. Актуальна задача по обустройству в монастыре гостиницы для паломников. Хочется, чтобы люди целыми группами могли некоторое время жить здесь, трудиться для общей и своей пользы.
Что касается юбилейных мероприятий, то конечно, у нас были планы на проведение их в летний период. Но теперь многое будет зависеть от того, как дальше станет развиваться ситуация с пандемией. Был разработан проект летнего палаточного лагеря для волонтеров, собирались средства на интернет-площадку. Этот интересный проект пришлось отложить до лучших времен. Не могу не сказать, что у монастыря установились хорошие отношения с Северным Арктическим федеральным университетом (САФУ), и педагогам, студентам отводилось в этих планах определенное место. Задумывалось много чего интересного. Например, создание интернет-экскурсии, работа над тематическими курсовыми на базе монастыря как культурно-исторического объекта, знакомство с жизнью и историей обители. Кроме того, наши образованные гости могли бы помочь в обустройстве обширной монастырской библиотеки, на что мы сильно рассчитывали. Очень надеемся на скорое преодоление нынешней трудной ситуации. Слава Богу, монастырь живет, стоит. На сегодняшний день нам удается соблюдать санитарный режим без полного закрытия обители. Состояние здоровья братии нормальное. Помоги, Господи и святые угодники Сийские!
— Ваш предшественник игумен Варлаам (Дульский) в своих интервью в 2014-15 годах говорил, что монастырские постройки находятся в полуразрушенном состоянии, их надо приводить в порядок. Вы стали наместником чуть более девяти месяцев назад. Как к тому времени выглядел архитектурный комплекс: что уже сделано и что еще предстоит сделать?
— Каменные строения монастыря представляют собой уникальный архитектурный комплекс, выстроенный в период XVII столетия. Разумеется, это памятник федерального значения, и в последние годы здесь проводятся бюджетные реставрационные работы. Замечательные специалисты ЦНРПМ (Центральных научно-реставрационных проектных мастерских) разработали проект реставрации главного памятника обители — Троицкого собора. Строительство его завершилось в начале XVII века, причем это было первое каменное здание на Подвинье подобного масштаба. В Московском государстве как раз наступил разгар нестроений Смутного времени, а в Сийской обители в это время заканчивалось строительство Троицкого собора… Мы высоко ценим подвижнический труд специалистов, которые вложили немало сил для сохранения памятников. К сожалению, следующий по значению храм обители — Благовещенскую церковь — пока не удалось включить в план реставрации. Но в текущем году предполагается изыскать средства для проведения обследования, проектных работ. Благовещенский храм построен в середине XVII столетия, и сейчас он в более опасном аварийном состоянии, чем другие здания монастыря. В Благовещенской церкви находится уникальная одностолпная палата, редкое сооружение. Все повседневные службы проходят у нас в Благовещенском храме. После открытия монастыря в 1992 году это здание претерпело пожар кровли, понесло и другие разрушительные нагрузки. У монастыря сложились хорошие деловые отношения со специалистами-реставраторами, Архангельской инспекцией по охране объектов культурного наследия, которая крайне внимательно следит за правильным выполнением реставрационных работ. Будем надеяться, что наши планы осуществятся. За годы восстановления было много сделано в трудных условиях: храмы засияли куполами, крестами. Немало удалось восстановить упорным и кропотливым трудом. Не всегда это видно поверхностному взгляду. Архитектурный комплекс монастыря еще производит впечатление некоторого разорения. Разрушается все быстро, даже такая твердыня, а строится, как известно, медленно и трудно. Особенно на нашем Севере.
— Батюшка, хотелось бы подробнее узнать о недавней выставке под названием «Древности Сийской обители. Раритеты из собрания Церковно-археологического кабинета Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря». В информации о ней, размещенной на официальном монастырском сайте, говорится, что выставка состоялась в майскую «Ночь музеев» в новом формате онлайн. И есть в сообщении такая фраза: «За каждым предметом своя судьба, за каждой иконой своя история». Можете рассказать о каких-то экспонатах, которые Вам особенно интересны и у которых, на Ваш взгляд, волнующая неординарная история?
— Поскольку я наместником Сийской обители был назначен сравнительно недавно (на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 30 августа 2019 года), то пока что не всю историю монастырских раритетов знаю, во многое только вникаю. Но благодаря руководителю Церковно-археологического кабинета Александру Юрьевичу Карушеву, через которого все эти годы приходили в монастырь реликвии, столько всего интересного мне открылось! Гордостью нашей выставки стала рукописная книга, полученная в дар в 2004 году от москвичей Сергея и Натальи Бурдиных, — «Учительное Евангелие», написанное в XVI веке в стенах Сийского монастыря его иноком Даниилом. Эта поистине драгоценная рукопись состоит из 600 листов, на одном из которых заставка с растительным орнаментом, написанная серебряной краской, с монохромным инициалом и рамкой на боковом поле, с киноварными заголовками и инициалами, украшенными стилизованными растительными элементами. Также на выставке была представлена одна из 18 икон, пожертвованных монастырю в 1997 году Государственным историко-культурным музеем-заповедником «Московский Кремль». Дорого для обители, что не забывают родной монастырь бывшая братия, которых Господь направил в другие места служения. В 2014 году монастырь получил подарок от игумена Леонтия (Эйзенмана), несущего сейчас службу в одном из городков Германии. Он передал в монастырскую библиотеку 35 дореволюционных изданий. 15 из них — редкие, кириллической печати XVII-XVIII веков, и две рукописи. Одна из рукописей 1787 года — красочно иллюстрированный Апокалипсис поморского письма — представлена на выставке.
Братия — это крепкий оплот. Все они любят свою святую обитель
— Отче, а сколько насельников в монастыре, и что бы Вы могли сказать о братии в том плане, что Север — это и холода, и непростые условия жизни, требующие не только высокого настроя на духовное делание, но и физической выносливости. Какие качества насельников современного монастыря особенно ценны?
— Конечно, самое главное в монастыре — это люди. Монастырь живет, когда он наполнен трудом и молитвой, камни «оживают». Мы верим, что своей молитвой и своим участием помогают нам замечательные подвижники, святые насельники монастыря прошлых столетий. Постоянно чувствуем их благословение и помощь. Вообще, явление монастырской жизни в современном мире — что-то странное. Все более болезненное для современного человека. Но в то же время и притягательное своей благословенной тайной. Тайной духовной жизни, горнего бытия. Монастырь всегда был вызовом миру — здесь должно происходить попрание страстей, низложение всего низменного, недостойного человека. И — приобретение Божественного смирения. Современный человек каким обычно сюда приходит? Он очень самостоятельный, самолюбивый, зачастую пораженный язвами многолетних страстей. Но люди все равно приходят! Ищут, испытывают себя. Насельники в нашем монастыре замечательные. Я бы сказал так: Север строго отбирает, случайные люди долго не остаются. Братия — это крепкий оплот, все очень разные, но все любят свою святую обитель. Жизнь каждого из них — это целая повесть. У нас братии в постриге 19 человек. И несколько послушников, что, кстати, немало для современных условий жизни. Живут также трудники, как везде заведено. Сейчас мы стараемся более внимательно подходить к вопросу приема в монастырь. Объясняем: если некуда идти и в жизни возникли большие проблемы, это еще недостаточный повод для поступления в обитель. Сейчас имеются социальные приюты, реабилитационные центры, чего еще не было в прошлые годы. Объясняем, куда пойти, где можно получить помощь. Если кто-то приходит с проблемой химической зависимости, предлагаем ему пройти реабилитацию в медицинском учреждении, а потом при желании поступить в монастырь.
Но иной раз видно, что человек пришел к нам не случайно. Есть, горит огонек в его душе! Тогда все получается хорошо. Главное — борьба за смирение, преодоление самости, вездесущего, горделивого «я». Это трудно, однако постепенно, с помощью Божией преодолевается. Старшая братия у нас все с церковным образованием, ученость — это традиция Сийского монастыря. Братия проводит прекрасные содержательные экскурсии для паломников, огласительные беседы. Некоторые работают в соцсетях, оказывая духовную поддержку людям, особенно требующуюся в современных эпидемиологических условиях. Всем приходится трудиться и душой, и умом, и телесно. Здоровье у монаха, как правило, становится слабее, спасаемся немощами. Бывают вообще неизъяснимые болезни, и никто из окружающих не знает, какой глубокой внутренней жизни человек обложен немощью, непонятен окружающим. Уже почти не может работать, а надо всех принимать, терпеть, оказывать снисхождение и милость. Конечно, тайна молитвы — главное делание. Шаг за шагом продвигаемся по пути великого церковного предания, завета святых угодников. Хочется надеяться, что это делание остается востребованным для нашего современника. Делимся радостью нашей монастырской жизни, которая покрывает все трудности и невзгоды.
— Какие проблемы сегодня встали перед монастырем с особой остротой и как, батюшка, Вы их решаете?
— Когда наступил особенно трудный момент, кончились финансовые резервы, а нужно было жить дальше, решать хозяйственные вопросы, приобретать необходимый инвентарь, инструмент, делать ремонт, покупать продукты, то мы с некоторым смущением обратились в интернет-пространстве к людям с просьбой о помощи. Честно, искренне написали о своем положении. И каково было наше удивление (радостное!) и утешение, когда простые люди начали посылать свои скромные пожертвования (а иногда, скажу, и немалые для частных лиц). Они просили о молитвах за родных, заказывали поминовения. Была ощутимая поддержка, и мы испытывали огромное чувство благодарности к этим жертвователям, которым наш монастырь небезразличен, важен и интересен. В эпоху ожесточения, отчуждения проявляются лучшие качества людей. Если посмотреть — сколько наших граждан пошли служить волонтерами, помогать престарелым, медикам, врачам, социальной службе?! Сколько их проявляет участие и неравнодушие?! Богат наш народ на милость, жив душой, таит в себе мощные силы. Людям очень нужна сейчас духовная поддержка. Без сознательной и правильной духовной жизни человек увядает, чахнет, мечется в своих помыслах и неразрешенных желаниях, ошибается в целях. Испытывает страдание и боль. А Господь благ и милостив. Он — источник всякой радости. Слава Богу за все!
Господь взирает на наши сердца, мысли, дела
— Отец Феодосий, интересно было бы услышать о Вашем приходе в монашество и духовных наставниках.
— Собственный мой приход в монашескую жизнь был для меня и таинственным, и убедительным явлением силы Божией в моей жизни. Я совершенно не помышлял в детские годы о церковной жизни и своем участии в ней. Воспитываясь в благополучной семье с корнями, традициями, слушал рассказы старших о наших предках, правда, не очень дальних, и это меня захватывало и впечатляло. Но церковная жизнь в нашей семье явно не обнаруживалась… Я долго искал смысл своего появления в этом мире. Пережил период юношеских исканий, подчас мучительных и противоречивых, но не находил ни в чем полного удовлетворения. Неплохо учился, однако никакая сфера деятельности меня не привлекала настолько, чтобы стать чем-то серьезным на всю жизнь. Занимался всем понемногу, пробовал, искал. А уже оканчивая МГТУ им. Баумана, который когда-то окончили и мои родители, я стал сознательно молиться Богу, чтобы Он открыл мне, какова воля Божия в моей жизни. Молился долго, не один год. И вот случилось, что ряд особенных обстоятельств, очень убедительных для меня, открыл мне то, что я искал. Не стало никаких сомнений, но и велико было при этом мое удивление: я ведь не искал ранее служения в Церкви для себя! Я поверил в свое призвание, и теперь мне легко рассказывать людям, что не пожалел ни одного дня впоследствии, что послушался и пошел, куда мне указали. Как и было принято в 90-е годы, я поехал в Троице-Сергиеву лавру спрашивать благословения на конкретное послушание. Эти духовники Лавры, ушедшие из жизни в 2017 году, великие столпы Православия! Они являлись живыми носителями веры и предания Церкви. Я опытно проходил, что такое послушание. Делал первые шаги в церковной жизни под духовным руководством. Не передать словами, что ты воспринимаешь от духовника. Это счастье было! Основа и путь, определяющий всю твою жизнь.
— И последний вопрос, отче. Как Вы думаете, помогла ли великая беда, охватившая сейчас всю планету, и Вам, и братии что-то переосмыслить, острее почувствовать?
— Да, вероятно, мы как-то внутренне ждали эти времена, много было ранее сказано. Но ведь всегда надеешься, что нет, еще не пришли последние дни. И правильно! Господь взирает на наши сердца, мысли, дела. А в России очень много добрых людей, самоотверженных, отважных. Может быть, это идеализированное представление, личное? Но я так чувствую. Наверное, потому, что в Церкви встречаю столько самозабвенных и бескорыстных тружеников! Удивляюсь их терпению и подвижничеству. Их стремлению к Божией правде. И так будет всегда. Наш монастырь силен вековой традицией, духовным преданием, к которому мы стараемся быть причастными. Братия совершают свое служение, искренне молятся за людей. С любовью благоустраивают обитель, к которой приросли сердцем, ждут помощи от угодников Божиих. С пониманием мы восприняли благословение Священноначалия совершать молебны о преодолении смертоносной заразы и губительного поветрия. И стали каждый день совершать молебное пение с крестным ходом по монастырю и колокольным звоном. Неся ежедневные свои труды, мы надеемся, что святая обитель, наш дом, устоит на многие годы и будет утешением и укреплением для людей. Люди в эти дни приходят и потрудиться, и попытаться решить свои внутренние проблемы. Монастырь, как я уже говорил, открыт. Мы стараемся выполнять предписанные санитарные нормы, соблюдая разумную осторожность и осмотрительность, храня свой внутренний мир. И рады всем, для кого обитель — это духовная святыня, окно в горний мир. Кто с добрым сердцем готов принимать благословение и утешение Божие.
Беседовала Нина Ставицкая