В чем истина? Региональный оперштаб спорит с федеральным о количестве смертей от COVID-19 в Поморье

Вчерашнее сообщение от регионального оперативного штаба по контролю за пандемией называет одну цифру:
Официально подтвержден четвертый случай смерти от COVID-19: получено соответствующее заключение патологоанатомической экспертизы в отношении пациента Северодвинской городской клинической больницы № 2.
Однако в утреннем сообщении от федерального оперштаба в графе «смерть» стоит цифра 7 (см. график).
И кто же прав?
Сразу оговоримся – вопрос не принципиальный. Однако «маленькая ложь рождает большое недоверие» (герр Мюллер).