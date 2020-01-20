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В чем истина? Региональный оперштаб спорит с федеральным о количестве смертей от COVID-19 в Поморье

Вчерашнее сообщение от регионального оперативного штаба по контролю за пандемией называет одну цифру:

Официально подтвержден четвертый случай смерти от COVID-19: получено соответствующее заключение патологоанатомической экспертизы в отношении пациента Северодвинской городской клинической больницы № 2.

Однако в утреннем сообщении от федерального оперштаба в графе «смерть» стоит цифра 7 (см. график).

И кто же прав?

Сразу оговоримся – вопрос не принципиальный. Однако «маленькая ложь рождает большое недоверие» (герр Мюллер).

 

03 июнь 11:19 | : Будни

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