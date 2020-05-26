В Архангельске начинается большое храмовое строительство

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 26 мая провел рабочие встречи в Епархиальном управлении.
Первое совещание посвятили строительству новых православных храмов в городе Архангельске.
Присутствовали секретарь епархии протоиерей Валерий Суворов, благочинный Архангельска игумен Феодосий (Нестеров), клирик храма святителя Николая Чудотворца протоиерей Александр Козарик, клирик храма благоверного князя Александра Невского протоиерей Димитрий Бургуван, ключарь Ильинского кафедрального собора священник Андрей Чернушенко.
Возведение новых храмов планируется в разных районах столицы Поморья. По благословению митрополита Корнилия назначены ответственные за возведение церквей священники. В центре города на перекрестке проспекта Новгородского и улицы Свободы запланировано строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы (настоятель священник Андрей Чернушенко). Возле центрального универмага на проспекте Чумбарова-Лучинского будет строиться часовня преподобного Артемия Веркольского (настоятель протоиерей Александр Козарик). На набережной Северной Двины планируется возведение храма-часовни во имя собора Архангельских святых (настоятель священник Сергий Бычков). На Московском проспекте будет строиться церковь благоверного князя Димитрия Донского (настоятель священник Александр Григорьев). На улице Овощной запланировано строительство храма в честь Рождества Христова (настоятель протоиерей Димитрий Бургуван). В Соломбале на улице Валявкина будет возводиться церковь святых Царственных страстотерпцев (настоятель священник Андрей Дорофейчев). В микрорайоне Затон планируется строительство храма в честь собора 12-ти апостолов (настоятель иеромонах Феофил (Волик)).
Второе совещание прошло с епархиальным отделом религиозного образования и катехизации. Встречу посвятили подготовке к предстоящему учебному году. Обсуждался вопрос открытия православной школы во имя святого князя Александра Невского.
Присутствовали секретарь епархии протоиерей Валерий Суворов, благочинный Архангельска игумен Феодосий (Нестеров), глава образовательного отдела священник Кирилл Кочнев, сотрудники отдела священник Михаил Юров и Ирина Костюченко, а также ключарь Ильинского кафедрального собора священник Андрей Чернушенко.
Третья рабочая встреча была посвящена продолжающемуся строительству Михаило-Архангельского кафедрального собора. Митрополит Корнилий обсудил возведение главного храма Поморья с архитектором Дмитрием Яскорским. В конце совещания Высокопреосвященный владыка поздравил Дмитрия Станиславовича с днем рождения и пожелал ему помощи Божией в нелегком служении на благо Церкви и общества.
(по материалам Архангельской епархии)