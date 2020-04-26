Капремонт-2020 в Архангельской области набирает обороты

По итогам минувшей недели завершены все виды работ в 115 многоквартирных домах из 240, запланированных регпрограммой, что составляет 48% от плана 2020 года. По видам работ выполнение КП-2020 оценивается в 43% - завершен 321 вид работ из 738.
Напомним, что в регпрограмме участвуют 10469 многоквартирных домов общей площадью 21.7 млн м2. Из них в «общем котле» находятся 8588 домов (82 %), на специальных счетах, владельцем которых является Фонд капремонта Архангельской области, - 1007 МКД (9,6 %), на спецсчетах УК и ТСЖ – 769 МКД (7.4 %). Еще 1% домов – 105 – не определились со способом формирования фонда капремонта – это новые дома и дома блокированной застройки.
В течение пошлой недели были проведены приемки выполненных работ в Коряжме, на ул.Кирова,15 и в трех домах Архангельска.
Так, В Коряжме на Кирова,15 подрядной организацией ООО «Сантехмонтаж» отремонтированы внутридомовые инженерные сети водоотведения, холодного и горячего водоснабжения. На сроках выполнения немного сказались меры по режиму самоизоляции. Плюс какое-то время ушло на согласование дополнительных работ. Пол словам куратора объекта Сергея ФИЛИППА, все выполнено с хорошим качеством.
В Архангельске 19 мая были приняты работы по капремонту крыши на ул.Победы, 114/2 – это объект из КП-2019 года. Подрядчик ООО «Строительный холдинг» выполнял работы с 01.09.2019 по 19.05.2020 г., вместо запланированных 60 календарных дней справился за 261.
В процессе работ на объекте произошло залитие квартир с 9 по 5 этаж, подъездов с 9 по 1-й. В настоящее время работы приняты, но оплачены не будут до полного возмещения ущерба.
20 мая комиссия по приемке работ прошла на пр. Ленинградский, д. 273/2. Подрядчик ООО «Архспецмонтаж» выполнял работы по монтажу водомерного узла. Для выполнения работ был заказан проект. Основные работ были завершены в июне 2019 года.
22 мая прошла окончательная приемка работ по капремонту фундамента на ул.Менделеева, 11. Ранее в ходе приемки акты подписаны не были, также не были проведены работы по благоустройству территории. Подрядчик ООО «Строительный холдинг» выполнял работы с 01.10.2019 г. по 22.05.2020 г., вместо запланированных 90 календарных дней уложился за 234.
Дом находится низко, поэтому происходит постоянное затопление. После окончания работ управляющей организацией частично были выпилены окладной и рядовые венцы в двух местах для устранения аварии на канализационных сетях под домом. Подрядная организация Фонда в известность поставлена не была. Поэтому восстановлением венцов должна заниматься выпилившая их управляшка. Кроме того, из-за данных несогласованных с Фондом действий дом лишается гарантии, которая по всем объектам составляет пять лет.