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Их ровно 400. Прошедшие сутки принесли Архангельской области 28 новых случаев заражения

По данным регионального оперштаба по контролю за пандемией коронавируса, за прошедшие сутки на территории области зарегистрированы 28 новых инфицированных, чьи тесты дали положительный результат.

Из них:

- 11 пациентов Архангельской областной клинической больницы;

- 1 сотрудник Архангельской клинической психиатрической больницы:

- 1 пациент больницы им. Семашко;

- 4 архангелогородца;

- 10 жителей Северодвинска;

- 1 вахтовик компании «АГД-Даймонд».

ИТОГО: общее число заразившихся за все время пандемии достигло четырех сотен. Выздоровевших – 137.

 

 

   

08 май 14:12 | : Будни

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