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Проверено на мышах. Беломорские водоросли от архангельского производителя помогают при коронавирусе

В начале мая Архангельский водорослевый комбинат обратился к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением включить в методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой короновирусной инфекции COVID-19 – ежедневное употребление  беломорских водорослей, в частности фукуса.

 

Эта водоросль в своем составе содержит фукоидан. Он  блокирует высвобождение вируса из клеток и значительно увеличивает уровень антител, нейтрализующих вирус. На данном этапе предприятие уже получило заключение  по содержанию фукоидана в фукусе в количестве не менее 15% и рассматривает возможность проведения клинических испытаний по изучению противовирусных свойств водорослей.

 

«В эксперименте у мышей, получавших фукоидан, не было зарегистрировано устойчивых штаммов вирусов. Кроме того, между положительно заряженной вирусной оболочкой и отрицательно заряженными сульфатными группами фукоиданов происходит взаимодействие, блокирующее вирус. Противовирусный эффект этих соединений, вероятно, обусловлен капсулированием вирусных частиц и их дезактивацией в результате этого. А прилипание фукоидана к поверхности вирусных частиц является необратимым процессом. Похожим эффектом обладают и полисахариды из зеленых водорослей», - говорит  кандидат медицинских наук, заведующая эндокринологическим центром 1

городской больницы, врач эндокринолог - Зоя Бахтина.

 

В письме к  министру комбинат предложил поделиться  своими исследованиями и содействовать в написании новых методических рекомендаций  по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

 

Отметим, что Архангельской водорослевый комбинат – уникальное и единственное в России предприятие, которому в 2018 году исполнилось 100 лет. История предприятия начиналась с 1 мировой войны, стояла задача обеспечения йодом раненных в войне с Германией, которая 90% этого стерилизующего средства и производила. Россия могла проиграть войну как раз из-за вала инфекций, сопровождавших гнойные раны. И йод получилось добывать из водорослей Белого моря. Так, с открытия йодного завода в 1918 году началась великая история.

 

Кроме того, в блокадном Ленинграде многим жителям удалось выжить благодаря употреблению витаминных супов, каш, студников, котлет, лепешек, киселей, сделанных из водорослей. Процессом изготовления этих блюд и поддержкой жителей блокадного города руководила Ксения Гемп, которая много лет возглавляла водорослевую лабораторию в Институте промышленных изысканий (г Архангельск). А в 1942 г. ее как знатока морских растений направили на помощь Ленинграду.  

06 май 11:07 | : Будни

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