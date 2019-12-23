Этот опасный «Варандей». В Ненецком округе растет число заразившихся вирусом ковид

Соседний с Архангельском Ненецкий автономный округ продолжительное время считался зоной, свободной от коронавируса. Но вот и к ним пришла напасть…
Судя по всему, отрицательную роль сыграл тот фактор, что на заполярных нефтяных месторождениях в основном работают вахтовики из других регионов, которые прилетают-улетают. Только за последние сутки дали положительный результат 11 тестов на коронавирус.
Центром заражение стало месторождение «Варандея» - там число инфицированных достигло 42 человек. Сейчас УПН «Варандейское» закрыто на въезд и выезд. Выставлен блок-пост охраны. Два общежития расконсервированы: одно — под обсерватор, второе — под лечебный корпус.
Еще два заболевших установлены и ппоходят лечение в столице округа Нарьян-Маре.
Всего в НАО болеют 44 человека.