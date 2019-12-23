Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Этот опасный «Варандей». В Ненецком округе растет число заразившихся вирусом ковид

Соседний с Архангельском Ненецкий автономный округ продолжительное время считался зоной, свободной от коронавируса. Но вот и к ним пришла напасть…

Судя по всему, отрицательную роль сыграл тот фактор, что на заполярных нефтяных месторождениях в основном работают вахтовики из других регионов, которые прилетают-улетают. Только за последние сутки дали положительный результат 11 тестов на коронавирус.

Центром заражение стало месторождение «Варандея» - там число инфицированных достигло 42 человек. Сейчас УПН «Варандейское» закрыто на въезд и выезд. Выставлен блок-пост охраны. Два общежития расконсервированы: одно — под обсерватор, второе — под лечебный корпус.

Еще два заболевших установлены и ппоходят лечение в столице округа Нарьян-Маре.

Всего в НАО болеют 44 человека.

03 май 11:02 | : Будни

Главные новости


Вице-мэр Архангельска Николай Евменов ушёл в отставку
«Зеленые инвестиции» себя оправдывают». «Роснефть» провела видеоконференцию по экологическим программам в Арктике
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2020 (12)
Апрель 2020 (300)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)

Деньги


все материалы
«    Май 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20