Спикер АрхГорДумы Валентина Сырова: «А в душе цветет май»

«Дорогие архангелогородцы!
От лица депутатов Архангельской городской Думы и от себя лично искренне поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Первомай - праздник, который несет с собой весну и тепло, надежды на лучшее. Это праздник всех тех, кто своим ежедневным трудом создает будущее нашего города. Мир, труд, уважение друг к другу - это ценности, над которыми не властно время. Труд объединяет людей разных поколений и взглядов. Именно трудолюбие и созидание являются залогом развития любого общества, успехом достижения всех намеченных планов.
Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству, приносит в ваши дома радость и благополучие. Пусть в сердце каждого живет весна, в душе цветет май, в семье царят любовь и взаимопонимание!
Желаю вам мира, добра и уверенности в завтрашнем дне!».