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Спикер АрхГорДумы Валентина Сырова: «А в душе цветет май»

«Дорогие архангелогородцы!

От лица депутатов Архангельской городской Думы и от себя лично искренне поздравляю вас с праздником Весны и Труда!

Первомай - праздник, который несет с собой весну и тепло, надежды на лучшее. Это праздник всех тех, кто своим ежедневным трудом создает будущее нашего города. Мир, труд, уважение друг к другу - это ценности, над которыми не властно время. Труд объединяет людей разных поколений и взглядов. Именно трудолюбие и созидание являются залогом развития любого общества, успехом достижения всех намеченных планов.

Пусть труд каждого будет востребован и оценен по достоинству, приносит в ваши дома радость и благополучие. Пусть в сердце каждого живет весна, в душе цветет май, в семье царят любовь и взаимопонимание!

Желаю вам мира, добра и уверенности в завтрашнем дне!».

 

01 май 10:39 | : Будни

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