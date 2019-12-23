«Нет никаких сомнений…» Первое поздравление ВрИО губернатора Цыбульского

«Уважаемые северяне! Примите самые искренние поздравления с Днем весны и труда!
Этот праздник олицетворяет собой радость мирного и созидательного труда, величие человека-труженика. В этот день мы говорим спасибо всем, кто работает на благо Архангельской области в различных отраслях и сферах экономики.
Сегодня, когда в нашей стране и в мире сложилась непростая ситуация, когда многие россияне вынуждены оставаться дома, ценность труда осознается нами как никогда ранее, а возможность заниматься профессиональной деятельностью приобретает всё большую значимость. С какими бы трудностями ни столкнулась наша область, наша страна, нет никаких сомнений — вместе мы сможем всё преодолеть.
Пусть настроение будем весенним, а успех сопутствует всем начинаниям! Мира, добра и благополучия каждому дому!».
Напомним, завтра ровно месяц, как Александр Цыбульский руководит Архангельской областью. Этой дате будет посвящен отдельный материал… читайте RUSNORD.