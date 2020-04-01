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Остров Бревенник оказался временно отрезан от большой земли

Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска:

В Архангельске полным ходом идет ледоход. На время ледохода жители острова доставляются в город на буксирах. Сегодня из-за густого льда временно закрыто буксирное сообщение с островом Бревенник.

До 10.00 буксиры курсировали между Архангельском и о. Бревенник в соответствии со штатным расписанием.

О возобновлении работы буксиров будет сообщено дополнительно.

Напомним, что в последний месяц через соцсети в адрес ВрИО губернатора Цыбульского поступают вопросы о том, свяжут ли когда-нибудь островные территории с Большим Архангельском канатные дороги. Пока экономика подобного строительства весьма плачевна

29 апрель 12:05 | : Будни

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