Остров Бревенник оказался временно отрезан от большой земли

Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельска:
В Архангельске полным ходом идет ледоход. На время ледохода жители острова доставляются в город на буксирах. Сегодня из-за густого льда временно закрыто буксирное сообщение с островом Бревенник.
До 10.00 буксиры курсировали между Архангельском и о. Бревенник в соответствии со штатным расписанием.
О возобновлении работы буксиров будет сообщено дополнительно.
Напомним, что в последний месяц через соцсети в адрес ВрИО губернатора Цыбульского поступают вопросы о том, свяжут ли когда-нибудь островные территории с Большим Архангельском канатные дороги. Пока экономика подобного строительства весьма плачевна