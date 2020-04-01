Коряжма – город, свободный от коронавируса

На вчерашний день (27 апреля) эпидемиологическая ситуация в южном городе бумажников такова:
- 0 подтвержденных случаев заболевания вирусом COVID-19.
- 159 человек обратились в местное отделение Роспотребнадзора для регистрации после посещения заграницы, или других регионов России, где свирепствует ковид.
- 9 человек находятся на карантине и под наблюдением медиков.
- 150 человек уже сняты с карантина.
Несмотря на благоприятную обстановку, медики настоятельно рекомендуют всем жителям продолжать соблюдать все предписанные меры безопасности и самоизоляции.
Напомним, что градообразующее предприятие КЦБК вошло в список системных предприятий региона и не приостанавливает своей деятельности.