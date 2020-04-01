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Коряжма – город, свободный от коронавируса

На вчерашний день (27 апреля) эпидемиологическая ситуация в южном городе бумажников такова:

- 0 подтвержденных случаев заболевания вирусом COVID-19.

- 159 человек обратились в местное отделение Роспотребнадзора для регистрации после посещения заграницы, или других регионов России, где свирепствует ковид.

- 9 человек находятся на карантине и под наблюдением медиков.

- 150 человек уже сняты с карантина.

Несмотря на благоприятную обстановку, медики настоятельно рекомендуют всем жителям продолжать соблюдать все предписанные меры безопасности и самоизоляции.

Напомним, что градообразующее предприятие КЦБК вошло в список системных предприятий региона и не приостанавливает своей деятельности.

28 апрель 12:28 | : Будни

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