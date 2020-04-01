В Архангельской области заболевшие коронавирусом пока обходятся без ИВЛ

Региональный оперштаб по контролю за пандемией коронавируса сообщает о 10 новых подтвержденных случаях инфицирования. В настоящий момент на территории области за все время пандемии их 147, выздоровевших 18, 1 смерть
В последнее дни коронавирус попадает в регион через Москву и Санкт-Петербург.
Но есть ободряющие сведения.
По данным областного минздрава, никому из заболевших не требуется поддержка аппарата искусственной вентиляции лёгких. До сегодняшнего дня одна из пациенток находилась на аппарате ИВЛ, но сегодня она переведена на самостоятельное дыхание с кислородной поддержкой.
В основном коварная болезнь протекает у северян в легкой и средней формах.