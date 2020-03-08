Главврач Архангельской психиатрической больницы просит не превращать самоизоляцию в запой

С таким воззвание к жителям Поморья обратилась главный врач Архангельской клинической психиатрической больницы Вера Яшкович:
«Дорогие мои!
Пандемия коронавируса распространяется по всему миру. К сожалению, и нашу медицинскую организацию она не обошла стороной: были выявлены положительные пробы на коронавирус у пациентов и медицинских работников наркологического отделения больницы, где оказывается помощь лицам с алкогольной и наркотической зависимостью.
У 90 процентов выявленных, заболевание протекает бессимптомно, то есть без повышения температуры и признаков ОРЗ.
В настоящее время наркологическое отделение перепрофилировано в инфекционное, где пациенты получают квалифицированную помощь. Приём и лечение пациентов психиатрического профиля и работа всех остальных подразделений больницы продолжается в штатном режиме.
Уважаемые горожане! Хочу проинформировать и предостеречь вас о пагубном влиянии алкоголя на организм человека, особенно в условиях вирусной пандемии.
Решая занять себя „выпивкой“ в сложный эпидемиологический период человек надеется на мнимое снижение тревожности, скуки и улучшение настроения, тем самым попадает в „ловушку“: в приподнятом настроении забывает соблюдать меры профилактики, нарушает режим изоляции, выходит на улицу, контактирует с бессимптомными носителями или легко болеющими людьми, заражается и распространяет вирус дальше.
Чрезмерное употребление алкоголя может вызывать снижение иммунной защиты от вирусной инфекции и повышение восприимчивости к пневмонии. Употребление алкоголя во время лечения коронавирусной или другой респираторной инфекции, может привести к осложнениям и однозначно ухудшает течение заболевания. Часть алкоголя выводится через легкие, что дополнительно делает их уязвимыми».
Архангельская психбольниц получила печальную известность в конце прошлой недели после того, как у 69 человек, находившихся на ее территории, пациентов и медработников, подтвердился диагноз коронавирус. Разносчик оного как раз работала в наркологическом отделении клиники. После чего один из этажей отвели под инфекционное отделение для заболевших, второй — под обсерватор для ближайшего круга их контактов.
Напомним, ранее на федеральном и региональном уровне раздавались призывы прекратить продажу алкоголя на время вынужденной самоизоляции. Однако общество на это дружно ответило – оставьте людям хоть какую-то радость жизни!