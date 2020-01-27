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Глава Северодвинска проверил готовность города к отражению атаки коронавируса

Три дня назад в Северодвинске одна из лабораторий начала самостоятельно проверять тесты на вирус COVID-19. Об ее работе Игорю Скубенко рассказал главврач Северодвинской городской клинической больницы № 2 скорой медицинской помощи Александр Иевлев.

Лаборатория работает на поликлиники горбольниц № 1 и 2, детскую городскую клиническую больницу, ЦМСЧ-58, на лечебные учреждения Онежского и Холмогорского районов, а также Новодвинска. Уже проведён анализ 71 пробы, а 51 в настоящее время находится в работе. Лаборатория располагает необходимым персоналом, оборудованием и расходными материалами. Сейчас в ней трудятся три врача и три фельдшера.

- Работа идёт в две смены. Мы может делать до 75 анализов на коронавирус. При помощи города эта цифра может быть увеличена до 150. Этот показатель мы планируем достигнуть к концу недели. Персонал, который заходит в стерильные условия лаборатории, работает по четыре часа без выхода. Процесс делительный и трудоёмкий. Врачи и фельдшеры-лаборанты обладают необходимой квалификацией. Помимо этого, часть медперсонала проходит дополнительное обучение, чтобы уметь делать анализы на коронавирусную инфекцию, - пояснил Александр Иевлев.

Пробы берутся у людей, которые находятся в 14-дневной самоизоляции после посещения эпидемиологически неблагоприятных стран, на десятый день при отсутствии симптомов и после врачебного осмотра.

Александр Иевлев пояснил, что в инфекционном отделении готовы к приёму больных 60 коек. В распоряжении медиков находятся шесть стационарных аппаратов ИВЛ и один - транспортный.

Один из вопросов, который глава города задал Александру Иевлеву, касался состояния здоровья пациентов, анализы которых показали наличие COVID-19. Для подтверждения диагноза пробы направлены в центральную лабораторию. Александр Иевлев сообщил, что пациенты находятся в боксах инфекционного отделения. Заболевание протекает в легкой форме, самочувствие хорошее, а из симптомов присутствует только небольшое повышение температуры тела.

Игорь Скубенко подчеркнул, что сейчас вся система здравоохранения региона мобилизована. При необходимости пациентов из города корабелов примет Архангельск.

- Во второй горбольнице развёрнута современная лаборатория, обладающая необходимым потенциалом. Более того, мы сегодня обсуждаем вопросы усиления. Я хочу поблагодарить медиков за их труд. Весь медперсонал работает чётко и спокойно, но готовы к любому развитию событий, ведь сегодня весь мир оказался в ситуации развития пандемии. Я ежедневно получаю оперативную информацию о развитии эпидемиологической ситуации в городе: ничего критичного нет. Северодвинская система здравоохранения работает как часы, - резюмировал Игорь Скубенко.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)  

08 апрель 11:48 | : Будни

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