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На чужбине. Россия приостанавливает вывоз своих граждан из-за рубежа

О приостановлении всех международных рейсов, включая чартеры, с сегодняшнего дня заявил центральный Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом нового типа. На какой срок – пока неизвестно.

До этого правительство заявляло, что все российские граждане, застрявшие на иностранных курортах, будут вывезены в обязательном порядке, вплоть до спецрейсов самолетами МЧС.

Судя по всему, такое решение связано с тем, что вирус COVID-19 в основном попадает в Россию из-за границы или после контактов с путешественниками.

Уже появляются сообщения, что застрявших в иностранных аэропортах россиян муниципальные власти размещают по гостиницам

Как мы писали ранее, после частичной отмены чартеров компания «Аэрофлот» взвинтила цены на свои регулярные рейсы -  билет с острова Бали до Москвы в один конец стал стоить 265 тысяч руб.

  Одновременно разработана программа поддержки тех, кто волею судьбы застрял на чужбине:

  • Правительство выделило МИДу 500 млн руб. на организацию пребывания россиян за границей.
  • Сроки действия документов, на основании которых россияне находятся за границей, в случае необходимости будут продлены.
  • Гражданам, представшим сведения о себе, будет оказана необходимая социальная помощь на время их пребывания за границей.

Наблюдатели уже начинают горько шутить о новой волне эмиграции – а вдруг кому-то понравится иностранное житье-бытье…

04 апрель 07:50 | : Будни

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