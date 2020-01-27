На чужбине. Россия приостанавливает вывоз своих граждан из-за рубежа

О приостановлении всех международных рейсов, включая чартеры, с сегодняшнего дня заявил центральный Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом нового типа. На какой срок – пока неизвестно.
До этого правительство заявляло, что все российские граждане, застрявшие на иностранных курортах, будут вывезены в обязательном порядке, вплоть до спецрейсов самолетами МЧС.
Судя по всему, такое решение связано с тем, что вирус COVID-19 в основном попадает в Россию из-за границы или после контактов с путешественниками.
Уже появляются сообщения, что застрявших в иностранных аэропортах россиян муниципальные власти размещают по гостиницам
Как мы писали ранее, после частичной отмены чартеров компания «Аэрофлот» взвинтила цены на свои регулярные рейсы - билет с острова Бали до Москвы в один конец стал стоить 265 тысяч руб.
Одновременно разработана программа поддержки тех, кто волею судьбы застрял на чужбине:
Наблюдатели уже начинают горько шутить о новой волне эмиграции – а вдруг кому-то понравится иностранное житье-бытье…