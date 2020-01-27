Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Родители не дадут своим детям балбесничать во время "карантинных" каникул

В школах России введен карантин из-за эпидемии коронавируса. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у родителей, планируют ли они дистанционное обучение детей на этот период. В опросе приняли участие 1600 родителей учащихся школ из всех регионов страны.

Дети 64% россиян будут обучаться удаленно в период карантина. Часть школ предложили родителям удаленные сервисы для обучения: «Ребенок будет обучаться на образовательной онлайн-платформе»; «Дети учатся дома, отправляют задание в сканах, осваивают компьютер». Часть родителей взяли инициативу в свои руки: «Будем сами учиться по интернету, по учебникам. У преподавателей из школы нет возможности обучать дистанционно».

Женщины чаще говорят о том, что планируют для детей дистанционное обучение на период карантина: 68% против 62% среди мужчин. Родители старше 45 лет делились планами онлайн-обучения чаще родителей моложе 34 лет (69 и 57% соответственно). Среди россиян с доходом от 80000 руб. больше тех, кто планирует обучать детей дистанционно, чем среди россиян с зарплатой до 30000 руб. (68 и 56% соответственно). Больше всего же родителей, которые говорят об удаленном обучении детей на период карантина, — среди москвичей (75%).

20 март 09:01 | : Будни

Главные новости


Главный КМНС России Григорий Ледков покамлал на Вайгаче. Появится ли от этого на острове национальный парк?
Когда деревья станут большими. Игорь Годзиш о дорогах, парках и… похоронах
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2020 (178)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)

Деньги


все материалы
«    Март 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20