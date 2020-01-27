Наши в ГосДуме. Депутат от Архангельской области увязала коронавирус… с сексом

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина, представляющая в нижней палате российского парламента интересы Архангельской области, высказала мысль, что самоизоляция, вошедшая в моду на фоне паники по поводу эпидемии коронавируса, может дать положительные плоды в демографическом плане.
Елена Вторыгина:
«Пусть рождается как можно больше людей, я буду только рада. Будем побольше дома находиться. Это было бы полезно и для рождения детей, и для воспитания тех детей, которые уже есть, и для всяких личных отношений».
Между тем, по другой информации, те же самые действия в Китае привели к обратному эффекту. После окончания двухнедельного карантина, семейные пары, пробыв вместе в замкнутом пространстве по 14 дней, бросились… разводиться, так как получше узнали друг друга. Об этом вчера рассказывали в программе «Агора» на канале «Культура».
Но мы же, россияне, не такие?