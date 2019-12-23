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Архангельск – город супружеской верности. Главные прелюбодеи обитают в Сочи

По данным федерального социологического опроса, проведённого в феврале 2020 года независимым исследовательским агентством Zoom market, самыми неверными россиянами стали жители Сочи, Краснодара и Санкт-Петербурга


Респондентам задавал три вопроса: 


Считаете ли вы, что в современном мире супружеская верность остаётся актуальной ценностью?


Осуждаете ли вы людей, вступающих в любовные взаимоотношения с другими партнерами, находясь в браке?


Скажите, находясь в отношениях или в браке вы изменяли своему партнеру? 


Далее следуют такие города как: Воронеж (4), Волгоград (5), Тамбов (6), Ростов-на-Дону (7), Екатеринбург (8), Москва (9), Астрахань (10), Самара (11), Брянск (12), Красноярск (13), Симферополь (14), Владивосток (15), Саратов (16), Омск (17), Пермь (18), Саранск (19), Челябинск (20), Уфа (21), Нижний Новгород (22), Казань (23) и Новосибирск (24).  


Андрей Штыров коммерческий директор агентства уточнил, что 94% респондентов, попавших в выборку считают, что супружеская верность остаются для них актуальной ценностью, 71% опрошенных осуждают людей которые «изменяли» своим партнерам, но при этом 13% россиян признались, что сами допускали адюльтер. 


05 март 10:59 | : Будни

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