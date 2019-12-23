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Гигиена и Вера. Коронавирус добрался до РПЦ

В Церкви верят, что через причастие вирус не передается, однако присутствие больного человека в храме может повлечь за собой заболевание других прихожан. Об этом рассказал председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви протоиерей Максим Козлов.

«Мы как православные христиане, безусловно, верим, что через причастие Святых Христовых Таин, через Тело и Кровь Христовы заразиться нельзя. Впрочем, эта вера не расширительна настолько, чтобы считать, что и эпидемические заболевания православных верующих не касаются», — сказал отец Максим на пресс-конференции в РИА Новости, посвященной началу Великого поста.

Священник указал, что «если ты стоишь в одном пространстве храма с другим, больным, человеком, то это не значит, что ты не должен соблюдать гигиенических норм и что не должен человек, который ощущает свое нездоровье, в нынешней ситуации с любовью подумать о других».

Что касается духовенства, то его долг, по словам священника, служить у престола Божия в любых ситуациях. «Я уверен, что не найдется клириков, которые из-за коронавируса отступились бы от своего священнослужения», — подчеркнул глава Учебного комитета.

Представитель Церкви также выразил надежду на то, что «мера присутствия коронавируса в информационном пространстве на порядок превышает присутствие его в реальной жизни людей». По словам протоиерея Максима Козлова, «молитва Церкви — о том, чтобы подобная диспропорция сохранялась, а постепенно буря коронавируса утихла и в информационном пространстве».

Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что никаких изменений обычной богослужебной и молитвенной практики в храмах в связи с появлением коронавируса не планируется.

«Нет никаких распоряжений Священноначалия по изменению богослужебной практики, посещения храмов», — заявил представитель Церкви.

По словам главы Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, «всем нам важно следовать общим медицинским рекомендациям по профилактике вирусных инфекций в весеннее время — в плане соблюдения гигиены, контроля за симптомами ОРВИ, своевременного обращения к врачу».

О том, что в настоящее время в Москве нет эпидемии коронавируса, а единичные случаи заболевания не представляют опасности для населения, напомнил директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия в Москве Алексей Заров.

«Можно точно сказать, что эпидемии коронавируса нет в России, в Москве. Есть сезонное повышение заболеваемости ОРВИ, при этом не объявлено никаких эпидемиологических мероприятий в лечебных учреждениях города Москвы. Мы не закрыты на карантин», — заявил он.

«Опаснее психологическая реакция на этот информационный поток, чем само заболевание, которого нет в России, в Москве. Единичные случаи не представляют опасности для населения», — резюмировал директор московской больницы имени святителя Алексия Алексей Заров.

(по материалам Архангельской епархии)  

05 март 09:13 | : Будни / Верую

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