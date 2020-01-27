В год 75-летия Великой Победы в Архангельске вновь формируют Бессмертный экипаж

Благотворительный фонд «Аквилон Инвест» и депутат областного Собрания Александр Фролов вновь окажут помощь в изготовлении портретов участников Бессмертного полка.
Четыре года депутат Александр Фролов и фонд «Аквилон Инвест» поддерживают проведение шествия Бессмертного полка в Городе воинской славы Архангельске. За это время было безвозмездно изготовлено более 1000 портретов. В этом году для жителей округов Майская Горка и Ломоносовского изготовление штендеров будет также оплачено фондом «Аквилон Инвест».
Для того чтобы заказать штендер с портретом своего родственника – участника Великой Отечественной войны, необходимо приготовить фотографию, и в будние дни с 10.00 до 16.00 обратится по телефону +79523012744 (Ольга Шананина, помощник депутата). Штендеры будут выдаваться бесплатно, по мере готовности.
Напомним, что 9 мая по Городу воинской славы Архангельску в составе Бессмертного полка вновь пройдет колонна Бессмертного экипажа Северных конвоев. Как и прежде, ее организуют клуб «Братство северных конвоев». В ее составе пройдут кадеты Архангельского морского кадетского корпуса, юнгаши Архангельской школы Соловецких юнг, ветераны Северного флота, курсанты Арктического морского института им. Воронина и Архангельского рыбопромышленного колледжа.
Уже несколько лет в Архангельске – городе, в котором встретили первый союзный конвой, вместе с портретами ветеранов Великой Отечественной войны в строю Бессмертного полка проносят портреты участников Северных конвоев из стран антигитлеровской коалиции. Эта инициатива нашло одобрение Совета межрегионального историко-патриотического движения «Бессмертный полк», Совета ветеранов Северного морского пароходства и Клуба «Русский конвой» в Лондоне, Совета ветеранов Северного морского пароходства и Клуба «Русский конвой», поддержку члена Совета Федерации Виктора Павленко.
К «Бессмертному экипажу» могут присоединиться родственники всех, кто в годы Великой Отечественной войны участвовал в Арктических конвоях – зарубежных и внутренних, воевал на Северном флоте и Беломорской флотилии, осуществлял ледокольную и лоцманскую проводку судов, ледовую разведку, авиационное и зенитное прикрытие, выполнял гидрографические работы, обеспечивал функционирование маяков, навигационных знаков и метеорологических станций, трудился на углублении фарватеров, на буксирах и водоналивных судах, принимал и разгружал суда в портах и отправлял их по железной дороге, прокладывал железнодорожную ветку от Исакогорки до Экономии, кто участвовал в строительстве и реконструкции портовых сооружений в Архангельске и Молотовске, Онеге, Беломорске, Кандалакше, на Новой Земле и Диксоне, все кому дорога память о конвоях и вкладе Архангельска в Победу.