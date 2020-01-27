Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Бывший премьер-министр надеется на канонизацию еще одной жертвы революционного террора

Председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин (в прошлом премьер-министр РФ – при. редакции) выразил надежду, что наступит время, когда в лике святых прославят Великого князя Сергея Александровича, супруга святой Великой княгини преподобномученицы Елизаветы Федоровны.

«Я уверен, что мы должны сделать все – аккуратно, ненавязчиво, деликатно, по-христиански – для того, чтобы пришло время, когда Сергей Александрович будет причислен к лику святых», – сказал Сергей Степашин 17 февраля на I Всероссийских Сергиевских чтениях, посвященных 115-летию гибели первого председателя ИППО, сообщает агентство «Благовест-инфо».

В свою очередь, наместник Новоспасского монастыря Москвы, где похоронен Великий князь, митрополит Воскресенский Дионисий отметил, что «если хотя бы малая часть той мерзости, которую говорят о Сергее Александровиче, была бы правдой, Елизавета Федоровна никогда не стала бы православной христианкой».

Супруг святой Великой княгини преподобномученицы Елизаветы Федоровны генерал-губернатор Москвы Великий князь Сергей Александрович Романов был убит 4 февраля 1905 года (17 февраля по н. ст.) в результате покушения со стороны члена боевой организации эсеров Ивана Каляева.

С мая 1882 года Великий князь возглавлял Императорское православное палестинское общество, которое до сих пор занимается миротворческой, просветительской, паломнической и благотворительной деятельностью в России и на Святой земле.

После гибели Сергея Александровича ИППО возглавила святая Елизавета Федоровна, руководившая Обществом до 1917 года.

(по материалам Архангельской епархии)

 

20 февраль 10:02 | : Будни / Верую

Главные новости


"За хайпом и болтовней забыли о людях". Михаил Завьялов об итогах сессии областного Собрания
Автобус. К Дню всех влюбленных
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2020 (158)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20