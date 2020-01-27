Бывший премьер-министр надеется на канонизацию еще одной жертвы революционного террора

Председатель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин (в прошлом премьер-министр РФ – при. редакции) выразил надежду, что наступит время, когда в лике святых прославят Великого князя Сергея Александровича, супруга святой Великой княгини преподобномученицы Елизаветы Федоровны.
«Я уверен, что мы должны сделать все – аккуратно, ненавязчиво, деликатно, по-христиански – для того, чтобы пришло время, когда Сергей Александрович будет причислен к лику святых», – сказал Сергей Степашин 17 февраля на I Всероссийских Сергиевских чтениях, посвященных 115-летию гибели первого председателя ИППО, сообщает агентство «Благовест-инфо».
В свою очередь, наместник Новоспасского монастыря Москвы, где похоронен Великий князь, митрополит Воскресенский Дионисий отметил, что «если хотя бы малая часть той мерзости, которую говорят о Сергее Александровиче, была бы правдой, Елизавета Федоровна никогда не стала бы православной христианкой».
Супруг святой Великой княгини преподобномученицы Елизаветы Федоровны генерал-губернатор Москвы Великий князь Сергей Александрович Романов был убит 4 февраля 1905 года (17 февраля по н. ст.) в результате покушения со стороны члена боевой организации эсеров Ивана Каляева.
С мая 1882 года Великий князь возглавлял Императорское православное палестинское общество, которое до сих пор занимается миротворческой, просветительской, паломнической и благотворительной деятельностью в России и на Святой земле.
После гибели Сергея Александровича ИППО возглавила святая Елизавета Федоровна, руководившая Обществом до 1917 года.
(по материалам Архангельской епархии)