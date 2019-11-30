И ракетчики в рай не попадут? Церковь готова отказаться от освящения оружия массового поражения

Межсоборное присутствие Русской Православной Церкви подготовило проект документа, в котором предложено отказаться от освящения некоторых видов оружия.
«Не отражено в традиции Православной церкви и не соответствует содержанию самого Чина благословения воинских оружий, а потому должно быть исключено из пастырской практики использование данного чинопоследования для "освящения" любых разновидностей оружия, употребление которого может повлечь за собой гибель неопределенного количества людей, в том числе оружия неизбирательного действия и оружия массового поражения», — говорится в проекте документа «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга».
Вместе с тем документ называет уместным благословение средств передвижения, используемых военными на суше, на воде или в воздухе, поскольку при этом речь идет не об освящении пушек, реактивных снарядов или средств бомбометания, а о сохранении жизни воинов.
Авторы документа напоминают, что по крайней мере с XII века в русской истории известен чин «опоясывания мечем» юного княжича в знак его готовности нести воинское служение и участвовать в обороне своих земель. Личное холодное оружие князей и воинов тогда благословлялось Церковью как символ их статуса и готовности нести свое служение.
В проекте отмечено, что молитва о воинах, в отличие от освящения оружия массового поражения, является устойчивой церковной практикой, причем эта молитва совершается как в ежедневных богослужениях, так и особенным чином, — во время брани. Кроме того, «церковной традиции соответствует благословение воина на несение ратной службы».
Проект документа «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга» направляется в епархии Русской Церкви для получения отзывов. В дискуссии могут также участвовать все желающие. Сбор отзывов продлится до 1 июня 2020 года.
Межсоборное присутствие является совещательным органом, который содействует высшей церковной власти в подготовке решений, касающихся наиболее важных вопросов внутренней жизни и внешней деятельности Церкви.
(по материалам Архангельской епархии)