1534/1388. Когда все-таки был основан Архангельск?

В Северном Арктическом федеральном университете им. М. В. Ломоносова состоялся круглый стол на тему «Историческое начало Архангельска:1584/1388».
Участниками совещания стали историки, археологи, краеведы, представители научно-исследовательских и общественных организаций. Эксперты обсудили вопросы начальной истории развития Архангельска.
- Тема исторического начала Архангельска обсуждается давно. Периодически проходят дискуссии по этому вопросу. Я как историк и преподаватель философии, считаю, что корни должны быть глубокими. Благодаря истории наш регион будет вызывать большее уважение на российском и международном уровне. Сегодня дата основания Архангельска - это еще и геополитический вопрос, который позволяет претендовать на лидирующие позиции в Арктике, - отметила в приветственном слове ректор САФУ им. М.В. Ломоносова Елена Кудряшова.
От имени главы города Игоря Годзиша участников круглого стола поприветствовал его заместитель – руководитель аппарата Николай Евменов:
- При рассмотрении рабочей группой проекта Устава Архангельска в новой редакции мы с депутатским корпусом, специалистами администрации, экспертами работали над поправками в Устав, чтобы привести в соответствие главный документ города. Именно тогда Юрий Федорович Лукин представил свое видение даты основания города. Было озвучено, что история Архангельска начинается с конца четырнадцатого века, когда был основан Михайло-Архангельский монастырь, - сказал Николай Евменов.
Важным документом по отсчёту истории Архангельска учёный предлагает считать благословенную грамоту новгородского владыки Иоанна, опубликованную архимандритом Амвросием. Грамота была официально заверена свинцовой печатью новгородского архиепископа.
- Этим вопросом я занимаюсь еще со студенческих лет. В 1967 году я писал курсовую работу на тему основания Архангельска. Уже тогда была известна грамота, можно было найти всю необходимую информацию в библиотеке им. Н.А. Добролюбова. Проект «Историческое начало Архангельска:1584/1388» я возобновил в октябре прошлого года, - считает доктор исторических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Юрий Федорович Лукин.
Также учёный предлагает разработать и установить памятник Луке — основателю Архангельска, игумену Михайло-Архангельского монастыря в сквере Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)