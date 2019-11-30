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Россияне: Имели мы в виду ваш китайский коронавирус

Количество россиян, готовых сделать прививку от коронавируса, за неделю выросло незначительно. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, готовы ли россияне к вакцинации от коронавируса и какие меры принимаются в российских компаниях в связи с угрозой распространения инфекции. В опросах приняли участие 1600 представителей экономически активного населения и представители 500 компаний из всех округов страны.

 

Среди россиян примерно поровну сторонников и противников вакцинации от коронавируса. 21% респондентов на вопрос, сделают ли прививку, ответил «однозначно да», еще 29% — «скорее да». 32% опрошенных скорее против вакцинации, 18% однозначно против.

Информация о росте числа заболевших и появлении первых инфицированных в России привела к незначительному увеличению числа однозначно согласных и скорее согласных на прививку: неделю назад таковых было 46%, сейчас — 50%.

Среди российских компаний меры по борьбе с коронавирусом предпринимают только 6%: в основном все сводится к разъяснительной работе и закупке индивидуальных повязок. Некоторые работодатели говорят о том, что в случае эпидемии переведут сотрудников на удаленную работу.

Наблюдатели отмечают, что индекс панических настроений, связанных с китайской инфекцией, в других европейских странах гораздо выше.

05 февраль 07:58 | : Будни

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