Митрополит Даниил возвращается в Архангельск. Ненадолго

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил посетит 8-9 февраля Архангельскую епархию.
По согласованию с митрополитом Архангельским и Холмогорским Корнилием 8 февраля, в субботу, в 17:00 владыка Даниил совершит всенощное бдение в Ильинском кафедральном соборе города Архангельска.
9 февраля, в воскресенье, глава Курганской митрополии отслужит в Ильинском соборе Божественную литургию. Начало богослужения в 9:30.
Напомним, что митрополит Даниил возглавлял Архангельскую епархию с 24 декабря 2010 года (с 27 декабря 2011 года – митрополию) по 30 августа 2019 года.
За время архиерейского служения владыки Даниила в Архангельске был выстроен новый кафедральный собор в честь архистратига Божия Михаила. Подготовлена к открытию первая в регионе православная общеобразовательная школа в честь благоверного князя Александра Невского. Построены и отреставрированы десятки православных храмов и рукоположены более 40 священнослужителей. Открыты отделения Всемирного русского народного собора и Императорского православного палестинского общества. Освящен храм-читальня при Северном Арктическом (федеральном) университете. Открыт епархиальный центр изучения и сохранения памяти новомучеников и музей пострадавших за веру. Утверждено празднование собора Архангельских святых.
Особый приоритет в архиерейском служении владыка отдавал миссионерской, социальной и образовательной деятельности епархии. По благословению митрополита Даниила была создана епархиальная паломническая служба «Архангел» и открыты курсы повышения квалификации для священнослужителей.
По приглашению архипастыря Архангельскую область посетили десятки известных проповедников, миссионеров, богословов. При Успенском храме Архангельска был открыт апологетический миссионерский центр «Ихтис» и создано Архангельское отделение Российской ассоциации Центра изучения религий и сект.
При поддержке епархии было создано православное молодежное волонтерское движение «Благо». Отдельным направлением стала реабилитационная работа с людьми, страдающими алкогольной и наркотической зависимостями. По благословению владыки Даниила в епархии были созданы два консультационных центра помощи зависимым, стало развиваться трезвенническое движение.
Активно развивалась деятельность епархии в информационной сфере. Был модернизирован епархиальный сайт, запущен православный канал на YouTube, открыты страницы в соцсетях, вышел в свет журнал «Вестник Архангельской митрополии». Епархиальная пресс-служба получила гран-при на международном фестивале «Вера и слово» в 2012 году, а также заняла II место в 2018 году конкурсе лучших епархиальных страниц в сети «ВКонтакте».
По инициативе митрополита Даниила впервые в регионе стали проходить Рождественские встречи с городскими и областными парламентариями, целью которых стало объединение усилий депутатов, священников, а также представителей культурной и научной общественности для сохранения и развития духовных традиций Русского Севера. Были заключены соглашения о сотрудничестве с правительством Архангельской области, министерством образования Архангельской области, большинством муниципальных образований, Северным Арктическим (федеральным) университетом и Северным государственным медицинским университетом.