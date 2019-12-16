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Три красавчика России - Путин, Нагиев, Петров (мнение россиян)

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob выяснил, кого россияне считают самыми привлекательными среди известных мужчин. В открытых опросах экономически активного населения приняли участие по 1000 женщин и мужчин из всех округов России.

Самым привлекательным, по мнению россиян, является президент страны Владимир Путин. Ему отдали предпочтения 19% мужчин и 18% женщин. По сравнению с аналогичными опросами, проведенными SuperJob в 2012 году, и в опросе среди мужчин, и в опросе среди женщин Путин стал популярнее на 6 п.п.

Второе место по популярности среди женщин — у актера Александра Петрова (4% опрошенных). Третье место поделили Сергей Лавров и Данила Козловский (по 3% голосов).

У мужчин на втором месте — Дмитрий Нагиев, телеведущий набрал 2%.

Среди женщин за Нагиева проголосовали также 2%. Столько же женщин выбрали самым привлекательным Егора Крида (2%).

По сравнению с 2012 годом меньше россиянок считают привлекательным другого представителя телевидения, Ивана Урганта: в 2012 году свои симпатии шоумену отдали 6% женщин, а в 2020 — всего 1%.

31 январь 15:12 | : Будни

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