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Архангельский ОНФ добился для холмогорских детей чистой воды

После вмешательства активистов Общероссийского народного фронта в Архангельской области в детском саду №47 «Золушка» в деревне Васильевская Холмогорского района устранили недостатки по качеству питьевой воды, которая не соответствовала гигиеническим нормативам, и установили необходимый температурный режим в группах. Дошкольное учреждение возобновило свою работу. Однако общественники настаивают и на решении проблемы подтопления подвала детского сада грунтовыми водами и хозфекальными стоками, в связи с чем инициировали проверку прокуратуры.

Напомним, что в январе после выявленных экспертами ОНФ и специалистами Роспотребнадзора нарушений Холмогорский районный суд вынес решение о приостановлении деятельности детского сада. Было установлено, что в учреждении допущено нарушение требований и условий, создающее угрозу здоровью детей, а также риск возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

По мнению модератора тематической площадки ОНФ «Экология» в Архангельской области Айман Тюкиной, в настоящее время в детском саду остается еще одна проблема, которая до конца не решена и может повлиять на здоровье детей. В связи с чем общественники направили обращение в прокуратуру Холмогорского района. Дело в том, что система канализации детского сада не соответствует проектному решению. По проекту строители должны были установить локальные очистные сооружения, а они поставили септик. В результате подвал детского сада постоянно подтоплен грунтовыми водами и хозфекальными стоками, так как септики откачиваются нерегулярно.

«Руководитель детского сада считает, что подтопление подвала - это не страшно и не должно влиять на работу детского учреждения. Также по каким-то причинам и Роспотребнадзор не усматривает в этом административных правонарушений. Мы были вынуждены обратиться в прокуратуру и инициировать совместную с органами местного самоуправления и надзорными структурами проверку соблюдения законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия детского учреждения», – подчеркнула Тюкина.

27 январь 13:56 | : Будни

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