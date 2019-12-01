Гроза каннибалов. Следственный комитет сегодня гуляет (успехи по Архангельской области)

15 января 2011 года на основании Указа Президента Российской Федерации от 27 сентября 2010 года № 1182 был создан Следственный комитет Российской Федерации.
Основные цели и задачи следственных органов Следственного комитета Российской Федерации - оперативное и качественное расследование уголовных дел о преступлениях, отнесенных к подследственности Следственного комитета России, обеспечение законности при производстве предварительного следствия, защита прав и свобод человека и гражданина.
В 2019 году в производстве Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу находилось 2271 уголовное дело, из них 1068 окончены.
Благодаря совместной работе с сотрудниками правоохранительных органов, а также использованию новейшей криминалистической техники и современных технологий в 2019 году раскрыто 97,1 % убийств и покушений на убийства, 98 % случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, а также все изнасилования, совершенные на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа.
В своей деятельности следственные органы Следственного комитета России особое внимание уделяют повышению качества расследования уголовных дел, неукоснительному соблюдению прав и свобод человека и гражданина, раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в отношении детей и социально- незащищённых категорий граждан, ятрогенных преступлений, а также фактов невыплаты заработной платы.
На особом контроле руководства управления находится раскрытие преступлений, вызвавших общественный резонанс. В 2019 году предстали перед судом обвиняемый в убийствах трех мужчин в областном центре в целях каннибализма; «черные» риелторы, которые на протяжении трех лет убивали собственников благоустроенных квартир с целью завладения их объектами недвижимости; две несовершеннолетних девушки, которые из хулиганских побуждений, с особой жестокостью убили 17-летнюю знакомую. Осуждены к длительным срокам лишения свободы житель Северного округа города Архангельска, убивший двух водителей такси; организаторы порнографической студии, которые в этих целях на протяжении нескольких лет использовали детей; а также жители областного центра, похитившие и убившие 18-летнего юношу из-за незначительного конфликта у развлекательного центра на Московском проспекте города Архангельска. Пресечена противоправная деятельность нескольких коррупционеров из числа должностных лиц и бывших сотрудников МЧС и органов внутренних дел. На завершающем этапе находится расследование уголовного дела об убийстве мальчика в детском саду, совершенном в Ненецком автономном округе.
Работа по качественному и оперативному расследованию преступлений будет продолжена, как и системная работа, направленная на раскрытие преступлений прошлых лет.