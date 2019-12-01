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Больше православия в школах. Педагогический практикум прошел в Сийском монастыре

Форум, посвященный методике преподавания Основ православной культуры (ОПК) состоялся 11 декабря на территории Антониево-Сийского монастыря. Встреча прошла по благословению Митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия. Об этом ИА «RUSNORD» сообщил наместник обители игумен Феодосий (Нестеров).

«Педагогический практикум объединил сельских учителей из Холмогор, Луковецкого, Матигор и Брин-Наволока. После ознакомительной экскурсии по монастырю и трапезы, прошел открытый урок – викторина на знание истории Церкви, богослужебного устава, основ православного вероучения. В центре внимания было применение игровых технологий в преподавании ОПК воспитанникам средней школы», - рассказал отец Феодосий.

«Игра, являясь простым и близким человеку способом познания окружающей действительности, должна быть наиболее естественным и доступным путём к овладению теми или иными знаниями, умениями, навыками. В этом смысле Основы православной культуры не являются исключением. Обучать необходимо с радостью, воспитывать – с большой любовью, а работу строить на интересе. Воспитание и обучение – это огромная ответственность, большой труд и творческая радость, дающая осознание полезности нашего существования на земле», - отметил собеседник агентства.

По словам пресс-секретаря Сийского монастыря Дениса Данилова, еще в октябре 2019 года на расширенном заседании с руководителями епархиальных структур Митрополит Корнилий благословил исправить сложившуюся в регионе ситуацию в области духовно-нравственного просвещения. Практикумы и семинары для учителей способствуют решению этой задачи

«По статистике в Архангельске и Архангельской области предмет ОПК выбирают менее 20 процентов родителей и детей. В то время как в центральных регионах России, где, как и у нас преобладает русское население, этот процент в 2-3 раза выше. В Волгодонской и Сальской епархии (Ростовская область), которой раньше управлял наш епископ, статистика еще лучше – свыше 70 процентов», - отметил пресс-секретарь.

«Если в 2000-е и начале 2010-х гг. отрицательную динамику мы оправдывали нехваткой подготовленных кадров, беспределом чиновников, директорами - атеистами, то в новом десятилетии мы на это не имеем права. Остались одни обязанности. Больше внимания учителям и детям, работникам культуры, миссионерскому служению, образованию на приходах, в монастырях. Пример показывать. Нищих одевать, голодных кормить. Поменьше оправдывать беспечность отсутствием времени и условий. «Бог не в рукотворных храмах живет». Как говорил протопоп Аввакум: «…Не в брёвнах, а в рёбрах Церковь моя», -  подчеркнул Д. Данилов.

На фото игумена Варсонофия Чугунова: отец Феодосий (Нестеров) играет в викторину 

13 январь 11:49 | : Будни / Верую

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