Архангельская область: Тревожные времена

Поморье заняло второе место в сомнительном рейтинге «самых встревоженных регионов России». Впереди только Москва, чья постоянная встревоженность обусловлена нервным состояние миллионов «покорителей столицы», по наехавших не только с окраин РФ, но и из соседних государств, ранее входивших в Советский Союз.
Обычно невозмутимых поморов (слава отмороженных бежит впереди них) вывели из себя два фактора – радиационная опасность, связанная с военными испытаниями на территории области, и страстями вокруг мусорной реформы.
Подробности от издания «Регион 29»:
- Рейтинг составлялся на основе постов и комментариев в соцсетях жителей российских регионов, которые они размещали в течение 2019 года на темы из федеральной информационной повестки. Эксперты разделили регионы на три группы в зависимости от их восприимчивости к новостям из федеральных СМИ. Архангельская область попала в список «встревоженных».
В число «уравновешенных» субъектов, жители которых проявляли «здоровую обеспокоенность текущей ситуацией», вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Тюменская, Псковская, Воронежская, Томская, Смоленская, Владимирская, Тульская и Калининградская области.
«Невозмутимыми» регионами, живущими вне федеральной повестки и тревожащимися скорее о внутренних проблемах, чем федеральных, по мнению экспертов, являются Чечня, Северная Осетия, Ингушетия, Мордовия, Якутия, Бурятия, Камчатский край, а также Сахалинская, Ленинградская, Костромская области.