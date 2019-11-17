Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область: Тревожные времена

Поморье заняло второе место в сомнительном рейтинге «самых встревоженных регионов России». Впереди только Москва, чья постоянная встревоженность обусловлена нервным состояние миллионов «покорителей столицы», по наехавших не только с окраин РФ, но и из соседних государств, ранее входивших в Советский Союз.

Обычно невозмутимых поморов (слава отмороженных бежит впереди них) вывели из себя два фактора – радиационная опасность, связанная с военными испытаниями на территории области, и страстями вокруг мусорной реформы.

Подробности от издания «Регион 29»:

- Рейтинг составлялся на основе постов и комментариев в соцсетях жителей российских регионов, которые они размещали в течение 2019 года на темы из федеральной информационной повестки. Эксперты разделили регионы на три группы в зависимости от их восприимчивости к новостям из федеральных СМИ. Архангельская область попала в список «встревоженных».

В число «уравновешенных» субъектов, жители которых проявляли «здоровую обеспокоенность текущей ситуацией», вошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Тюменская, Псковская, Воронежская, Томская, Смоленская, Владимирская, Тульская и Калининградская области.

«Невозмутимыми» регионами, живущими вне федеральной повестки и тревожащимися скорее о внутренних проблемах, чем федеральных, по мнению экспертов, являются Чечня, Северная Осетия, Ингушетия, Мордовия, Якутия, Бурятия, Камчатский край, а также Сахалинская, Ленинградская, Костромская области.

27 декабрь 09:13 | : Будни

Главные новости


Мусор против денег, или Что московский политтехнолог потерял на станции Шиес?
А вы все про Вареника… Путин снова в упор не видит Шиес и не только
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2019 (237)
Ноябрь 2019 (256)
Октябрь 2019 (292)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20