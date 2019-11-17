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Космодрому «Плесецк» снова повезло

Как наперебой сообщают федеральные информагентства, запущенные сегодня в ночи с архангельского космодрома спутник военного назначения и аппараты связи «Гонец-М» вышли на расчетную орбиту.

Старт ракеты-носителя прошел в штатном режиме, рапортуют в Министерстве обороны РФ. Далее управление космическими аппаратами будет передано «в руки заказчика» (фамилия не разглашается).

Кстати, это последний космический запуск с территории России в 2019 году.

Что с всего этого Архангельской области? Да ни горячо, ни холодно…

(фото ФАН)

27 декабрь 08:44 | : Будни

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