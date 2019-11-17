Космодрому «Плесецк» снова повезло

Как наперебой сообщают федеральные информагентства, запущенные сегодня в ночи с архангельского космодрома спутник военного назначения и аппараты связи «Гонец-М» вышли на расчетную орбиту.
Старт ракеты-носителя прошел в штатном режиме, рапортуют в Министерстве обороны РФ. Далее управление космическими аппаратами будет передано «в руки заказчика» (фамилия не разглашается).
Кстати, это последний космический запуск с территории России в 2019 году.
Что с всего этого Архангельской области? Да ни горячо, ни холодно…
(фото ФАН)