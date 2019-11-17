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Программа новогодних праздников в Архангельске

Праздничные мероприятия в новогоднюю ночь традиционно состоятся на набережной Северной Двины в районе площади Мира. 1 января программа новогодней ночи начнется с 02:00-03:00. После веселой программы небо над городом расцветит новогодний салют.


Череда праздничных мероприятий не ограничивается только новогодней ночью. На площади Ленина со 2 по 8 января с 12:00 – 13:00 пройдут развлекательные программы для детей "Новогодние забавы". Важно отметить что при дневной температуре ниже 25°С программы не проводятся.


Важным мероприятием новогодних праздников станет традиционный фестиваль «Рождественский Благовест», который состоится в Архангельском городском культурном центре 7 января с 13:00 – 14:30.


Почувствовать приближение любимого праздника жители Архангельска смогут в декабре, когда в округах зажгут огни окружные елки.


На площади перед культурным центром "Маймакса" 14 декабря в 14:00 начнется праздник новогодней елки "Игрушек новогоднее мерцанье"; 15 декабря в 13:30 состоится открытие главной ёлки Северного  округа у КЦ «Северный». В этот же день новогодние елки зажгутся в 12.00 в сквере им. А. Грачева в округе Варавино-Фактория; в 15:00 на о. Краснофлотский на площади перед филиалом № 1 МКЦ «Луч»: в 17:00 состоится открытие новогодней ёлки "В поиске огней" на площади перед Исакогорско-Цигломенским культурным центром.


Планируется, что к 25 декабря на площади В.И. Ленина зажжет огни главная городская елка.


7 января на наб. Северной Двины по пешеходной зоне в 11:00 состоится рождественский легкоатлетический пробег. Старт от ул. Логинова.


23 декабрь 12:32 | : Будни

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