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Гуляй, "Севмаш"!

На площади Победы проходят праздничные мероприятия. Открыло праздник театрализованное представление "Самый мощный, самый крупный, самый северный". И всё это посвящено орденоносному Севмашу - главной стапели нашей страны. Ровно 80 лет назад началась производственная деятельность предприятия.

В 30-е годы молодое советское государство решало амбициозную задачу строительства собственного военного флота. Этой великой цели и служит завод, построенный на берегу Белого моря. 

Севмаш внёс свою лепту в Победу над фашизмом. На борьбу с кораблями союзных конвоев гитлеровцы бросили целую армаду подводных лодок. Но транспортные и боевые корабли союзников успешно залечивали боевые раны на стапелях завода № 402. 

Последующие годы стали временем славных рекордов и расцветом инженерной кораблестроительной мысли, ведь многое тогда делалось впервые в СССР и даже впервые в мире.

- Сегодня завод встречает новое поколение корабелов - технически и творчески одарённых, социально активных. Они демонстрируют свой профессионализм даже на мировом уровне. Ветераны могут быть спокойны: славное знамя Севмаша в надёжных руках. Уважаемые корабелы, помните: вами дорожит город и гордится наша любимая могучая Родина! - отметил в поздравительном слове глава города Игорь Скубенко.

Поздравили главную судоверфь города с юбилеем генеральный директор АО "ПО "Севмаш" Михаил Будниченко, командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Константин Кабанцов, председатель городского Совета депутатов Михаил Старожилов.

Северодвинцами гостям города приготовили много сюрпризов и развлечений. 

Издалека видно 20-метровую ледяную горку в виде подводной лодки, которую сразу облюбовали дети и взрослые.

Танцевальный флешмоб "Танцуй, Севмаш!" надолго запомнится горожанам своим ярким и шумным представлением. В нём приняли участие 250 любителей танца. 

Интерактивные площадки будут работать в течение всего праздника - до 21:00. Среди них: конкурс снегограффити, зимние забавы от архангельского Снеговика, хоккей с мячом в валенках, футбольный семейный дартс "В яблочко", мастерская "Козулинград", фотозона 3D "Остановись, мгновение" и многие другие.

В культурной программе - корпоративные состязания, выступления творческих коллективов Дома корабела, спектакль московского театра  "Искромётное шоу", концерт ансамбля "Просто парни" из Архангельска.

Впереди горожан ждут лазерное шоу, выступление Натальи Гулькиной, группы "На-На", фейерверк и дискотека. 

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

(фото издания «Северная неделя»)

23 декабрь 09:00 | : Будни

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