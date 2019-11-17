Гуляй, "Севмаш"!

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На площади Победы проходят праздничные мероприятия. Открыло праздник театрализованное представление "Самый мощный, самый крупный, самый северный". И всё это посвящено орденоносному Севмашу - главной стапели нашей страны. Ровно 80 лет назад началась производственная деятельность предприятия.
В 30-е годы молодое советское государство решало амбициозную задачу строительства собственного военного флота. Этой великой цели и служит завод, построенный на берегу Белого моря.
Севмаш внёс свою лепту в Победу над фашизмом. На борьбу с кораблями союзных конвоев гитлеровцы бросили целую армаду подводных лодок. Но транспортные и боевые корабли союзников успешно залечивали боевые раны на стапелях завода № 402.
Последующие годы стали временем славных рекордов и расцветом инженерной кораблестроительной мысли, ведь многое тогда делалось впервые в СССР и даже впервые в мире.
- Сегодня завод встречает новое поколение корабелов - технически и творчески одарённых, социально активных. Они демонстрируют свой профессионализм даже на мировом уровне. Ветераны могут быть спокойны: славное знамя Севмаша в надёжных руках. Уважаемые корабелы, помните: вами дорожит город и гордится наша любимая могучая Родина! - отметил в поздравительном слове глава города Игорь Скубенко.
Поздравили главную судоверфь города с юбилеем генеральный директор АО "ПО "Севмаш" Михаил Будниченко, командир Беломорской военно-морской базы контр-адмирал Константин Кабанцов, председатель городского Совета депутатов Михаил Старожилов.
Северодвинцами гостям города приготовили много сюрпризов и развлечений.
Издалека видно 20-метровую ледяную горку в виде подводной лодки, которую сразу облюбовали дети и взрослые.
Танцевальный флешмоб "Танцуй, Севмаш!" надолго запомнится горожанам своим ярким и шумным представлением. В нём приняли участие 250 любителей танца.
Интерактивные площадки будут работать в течение всего праздника - до 21:00. Среди них: конкурс снегограффити, зимние забавы от архангельского Снеговика, хоккей с мячом в валенках, футбольный семейный дартс "В яблочко", мастерская "Козулинград", фотозона 3D "Остановись, мгновение" и многие другие.
В культурной программе - корпоративные состязания, выступления творческих коллективов Дома корабела, спектакль московского театра "Искромётное шоу", концерт ансамбля "Просто парни" из Архангельска.
Впереди горожан ждут лазерное шоу, выступление Натальи Гулькиной, группы "На-На", фейерверк и дискотека.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)
(фото издания «Северная неделя»)