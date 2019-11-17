Активисты ОНФ: В Архангельске некуда вывозить снег

После обращения активистов Общероссийского народного фронта в администрацию Архангельска подрядчик ООО «Севдорстройсервис» расчистил площадь Профсоюзов от огромного количества снега, который был собран в кучи. В областном центре продолжаются снегопады, и качество работы коммунальных служб и основного подрядчика улучшается.
Однако экспертов тематической площадки ОНФ «Экология» в Архангельской области волнует другой вопрос: насколько объекты складирования снега в областном центре соответствуют требованиям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства. По наблюдениям экспертов ОНФ, снег, как и в прошлом году, вывозят на неподготовленные участки полигонов на Окружном шоссе и на улице Усть-Двинская, где отсутствует надлежащая гидроизоляция дна площадок, в результате вода будет попадать в почву, загрязняя грунтовые воды.
«На полигоны завозят сотни тонн снега после расчистки автомобильных дорог и внутридворовых территорий. Для того чтобы снежный полигон функционировал законно, он должен быть оборудован гидроизоляций. Снежные массы, как правило, содержат в своем составе твердые остатки различного происхождения и вредные химические вещества, наличие которых вызвано применяемыми при обработке улиц противогололедными реагентами», – отметила сопредседатель регионального штаба Народного фронта, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Архангельской области Айман Тюкина. – Об этой проблеме мы заявили властям еще в прошлом году».
Она также напомнила, что статьей 13 Земельного кодекса предусмотрено – собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы участков обязаны проводить мероприятия по защите земель от водного загрязнения и другого негативного воздействия. Кроме снега, на полигоны везут и твердые бытовые отходы.
«В летний период мы осмотрели место снежного полигона на Усть-Двинской. После таяния снега там образовалась обычная свалка с пластиком, стеклом, картоном и другими отходами, попавшими в снег. А свалку так и не убрали. Активисты ОНФ подготовят соответствующие обращения в департамент городского хозяйства, управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора с просьбой проинформировать о предпринимаемых мерах для правильной эксплуатации снежных полигонов», - прокомментировал активист Общероссийского народного фронта в Архангельской области Руслан Каландаров.