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Архангельск готов к началу работы регоператора в сфере обращения с ТКО

Об этом было заявлено сегодня на брифинге в администрации города, который провел директор департамента городского хозяйства Владимир Шадрин.

Он заявил, что городом проведена большая работа по подготовке к переходу на новую систему обращения с отходами, в первую очередь, это касается  инвентаризации контейнерных площадок на территории Архангельска. Таким образом учтено каждое место сбора отходов. Это важно: в дальнейшем, когда регоператор начнет работу, ни  одной из них упущено не будет, что позволит производить своевременный  вывоз отходов.

Кроме этого, сказал Шадрин, проведена работа с управляющими компаниями – им указано на необходимость организации сбора отходов.

По словам Шадрина, на сегодняшний день планируется установка дополнительных контейнерных площадок на территориях общего пользования вблизи частного сектора, который при нынешней системе обращения с отходами фактически не охвачен. Поскольку услуга по вывозу ТБО будет являться коммунальной, соответственно, каждый собственник домовладения будет обязан заключить договор с региональным оператором на вывоз и утилизацию отходов.

Вблизи частного сектора на территориях общего пользования планируется обустройство контейнерных площадок, которые будут содержаться за счёт муниципалитета, либо за счёт регионального оператора на договорной основе.

Отвечая на вопрос о том, за чей счёт в городе будут устанавливаться контейнерные площадки, Шадрин признал, что сегодня в Архангельске  есть ряд контейнерных площадок, не оборудованных должным образом. «Мы продолжаем в этом направлении работу с управляющими компаниями и ТСЖ. Наша позиция поддержана городской прокуратурой, у нас наработана определённая судебная практика о том, что надлежащая организация места сбора отходов — это обязанность УК, либо ТСЖ», - сказал директор департамента городского хозяйства.

Он подчеркнул, что установка контейнеров должна вестись за счет УК, ссылаясь на то, что они собирают платежи по этой статье на постоянной основе. А вот  частота вывоза мусора от них зависть уже не будет.

- Региональный оператор намерен вывозить отходы с контейнерных площадок в ежедневном режиме. Поэтому не должно возникать ситуаций, когда из-за отсутствия договора или оплаты УК транспортной компании образуется захламление на той или иной территории, - подчеркнул Владимир Шадрин.

Что касается так называемых помойниц, которых в городе сегодня более 200, то рядом с ними планируется установить контейнеры для твердых бытовых отходов: стоит задача – разделить жидкие и твердые отходы. Первые должны откачивать и утилизировать в систему канализации управляющие организации, вторые – вывозить регоператор.

Согласно территориальной схеме обращения с отходами на о. Кего и о. Бревенник будут размещены инсинераторные установки. Как уточнил Владимир Шадрин, это не будет печка, в которой сжигается мусор, а выбросы идут  в атмосферу. Региональным оператором будут приобретено сложное и современное оборудование, которое соответствует экологическим требованиям.

- Перспектива развития всей системы – это, безусловно, раздельный сбор мусора. Но в одночасье кардинально изменить ситуацию невозможно, поэтому на переходном этапе будут прорабатываться оптимальные методики, проводиться работа с населением. Муниципалитет во всех аспектах занимает активную позицию. Мы будем связующим звеном между жителями и регоператором, жителями и управляющими компаниями. Администрация города заинтересована в том, чтобы вопросы организации сбора и вывоза мусора решались оперативно и конструктивно, - отметил Владимир Шадрин.


03 декабрь 13:04 | : Будни

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