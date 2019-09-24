ГИБДД хочет пересадить автомобилистов в общественный транспорт

ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, на которых автомобилисты могут чувствовать себя комфортно. Об этом заявил заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин, передает РИА "Новости".
Он объяснил, почему ведомство поддерживает идею пересадки водителей на общественный транспорт: «Мы убираем с дороги рискованные элементы, освобождаем дороги, повышаем их пропускную способность. Опыт Москвы показал, что это совершенно правильное направление. Невозможно на сегодняшний момент выстроить столько дорог, чтобы автомобили чувствовали себя свободно и комфортно на дорогах. Поэтому выход один – возвращаться к старому советскому способу – использовать комфортный, массовый общественный транспорт».
Редакция ИА Rusnord полагает, что опираться только «на опыт Москвы» не следует. В первую очередь, принимая такие решения и проталкивая такие идеи, ГИБДД России следовало бы навести справки об общественном транспорте в регионах – о подвижном составе, его техническом состоянии и квалификации водителей. И спросить автомобилистов, например, Архангельска, готовы ли они пересесть из своих автомобилей в некомфортные ПАЗики, за рулем которых – лихачи-водители, а в салонах автобусов – зачастую хамоватые кондукторы.
Несколькими днями ранее стало известно, что Подразделения Госавтоинспекции в 16 регионах России получили приборы для измерения ровности поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия и обочин. "Это технические средства, с помощью которых можно повлиять на основные эксплуатационные качества автодорог и транспортных средств", – сказал тогда Олег Понарьин.
По данным Росстата, многие дороги в России не соответствуют нормативным требованиям регионального или межмуниципального значения. Так, хуже всего дела с дорогами обстоят в Марий Эл, где нормативам соответствует 1,4% дорог, Саратовской области (9,9%), Калмыкии (11,8%), Архангельской области (15,4%), Магаданской области (17%), Республике Алтай (19,4%), Костромской области (19,9%), в Крыму (21,1%) и Рязанской области (22%).
Лидерами по качеству дорог по итогам прошлого года стали Москва (97%), Ханты-Мансийский автономный округ (84,5%), Ставропольский край (74,9%), Красноярский край (71,4%) и Республика Ингушетия (70,4%).